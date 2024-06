Scene s treninga vatrenih nikome nisu potrebne. Hrvatski navijači moraju razumjeti jednu bitnu stvar

POTOP

Mladi vatreni doživjeli debakl protiv Švedske. Izgubili su drugu utakmicu u samo četiri dana

Švedska je povela golom Huga Bolina (7), no Luka Škaričić (32) i Matija Frigan (45-11m) su do odmora uspjeli preokrenuti. U nastavku je uslijedio potom Hrvatske pa je Švedska s četiri gola stigla do visoke pobjede, strijelci su bili Denis Gul (51), opet Bolin (52), Aimar Sher (74) i Jonas Rouhi (85).