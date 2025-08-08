Savez donosi neočekivanu odluku: Ivan Dodig preuzima kormilo Hrvatske teniske reprezentacije?

Legendarni hrvatski tenisač Ivan Dodig uskoro bi mogao postati novi izbornik hrvatske teniske reprezentacije, izvještavaju Sportske novosti. Predsjednik Hrvatskog teniskog saveza, Zdravko Marić, zakazao je za ponedjeljak sjednicu upravnog odbora HTS-a na kojoj je jedina točka dnevnog reda prijedlog smjene dosadašnjeg izbornika Velimira Zovka i imenovanje Dodiga na njegovo mjesto.

Marić je navodno već neko vrijeme planirao smjenu Zovka i dolazak novog izbornika, no nailazio je na otpor Stručnog odbora prema svojoj odluci. Unatoč tome, sazvao je sjednicu upravnog odbora, koji je jedini ovlašten donositi odluke o smjeni i imenovanju izbornika.

Ivan Dodig (40), koji je i dalje aktivan tenisač, ako preuzme funkciju izbornika, svoj će prvi izazov imati u dvoboju protiv Francuske u Davis Cupu, koji se igra 12. i 13. rujna u Osijeku.