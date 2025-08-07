Jelena Dokić ima novog dečka. Slavna tenisačica rođena u Osijeku prošla je životni pakao

Bivša australska tenisačica rođena u Osijeku Jelena Dokić (42) napokon ima razloga za osmijeh, a čini se da je za njega najviše zaslužna nova ljubav. Nakon teškog životnog razdoblja, Dokić je u potpunosti prigrlila romansu s Yaneom Veselinovim, a nedavno je na društvenim mrežama podijelila video s romantičnog izlaska. Zaljubljeni par snimljen je na događaju Lightscape u Kraljevskom botaničkom vrtu u Melbourneu, gdje su, toplo odjeveni u kapute i šalove, uživali u svjetlosnim instalacijama. U jednom posebno dirljivom trenutku, Jelena je snimila sebe i Yanea kako pjevaju hit Fleetwood Maca "Everywhere", a njezino ozareno lice dok se privija uz njega govori više od tisuću riječi. Ovaj trenutak sreće dolazi nakon što je par tjednima suptilno najavljivao svoju vezu, potičući znatiželju obožavatelja.

Svoju vezu s Yaneom službeno je potvrdila krajem prošlog mjeseca dirljivom objavom na Instagramu. Uz zajedničku fotografiju, napisala je emotivnu poruku koja svjedoči o dubini njezinih osjećaja: "Ti si moje mirno, sigurno, spokojno i sretno mjesto. Tako mi je drago što sam te pronašla." Veselinov je podijelio istu fotografiju i dodao kratak, ali snažan opis: "Moje sve". O njemu se ne zna mnogo, osim da radi kao operativni menadžer u ugostiteljstvu, a njegov profil na društvenim mrežama opisuje ga kao "entuzijasta za hranu i vino, tragača za užitkom i životnog hedonista". Obožavatelji su s oduševljenjem dočekali vijest, poručivši Jeleni da zaslužuje svu sreću svijeta nakon svega što je prošla.

Jelenina nova romansa posebno je značajna s obzirom na njezinu prošlost. Nakon prekida gotovo 19-godišnje veze s Tinom Bikićem 2021. godine, priznala je da se "zatvorila" za ljubav. "Bio je to šok, nema sumnje. Trebalo mi je vremena da se oporavim", izjavila je početkom godine, ali i dodala da je sada "na sjajnom mjestu" i ponovno otvorena za ideju pronalaska partnera. Čini se da je Yane ispunio sva njezina očekivanja, a naznake da je veza vrlo ozbiljna sve su češće. Nedavno je posjetila salon vjenčanica, zagonetno najavljujući da se sprema "nešto posebno", dok je Yane ponosno pozirao držeći Jeleninu nagradu Logie, australski televizijski ekvivalent Emmyja.

Ova sretna faza u njezinom životu oštar je kontrast mračnim godinama koje su iza nje, a koje je detaljno opisala u svojoj potresnoj autobiografiji "Nesalomiva". U knjizi je otkrila stravične detalje o fizičkom i psihičkom zlostavljanju koje je trpjela od svog oca i trenera Damira Dokića. Njegovo nasilje, ucjene i kontrola ostavili su duboke ožiljke na njezinoj duši. Damir Dokić, s kojim je imala izrazito turbulentan odnos, nedavno je preminuo, što je za Jelenu zasigurno predstavljalo zatvaranje jednog bolnog životnog poglavlja i priliku za novi početak.

Koliko je duboka bila njezina bol, svjedoči i njezina šokantna ispovijest iz 2022. godine, kada je otkrila da je umalo počinila samoubojstvo. U objavi koja je sledila krv u žilama, opisala je svoj najmračniji dan. "Htjela sam skočiti s 26. kata i oduzeti si život. Nikad neću zaboraviti taj dan. Sve je mutno. Sve je mračno. Bez tona, bez slike, ništa mi nema smisla... samo suze, tuga, depresija, tjeskoba i bol", napisala je tada tenisačica rođena u Osijeku. Opisala je kako se skrivala u kupaonici na poslu kako bi plakala i kako je osjećaj beznađa postao nepodnošljiv. "Stalni osjećaji tuge i boli jednostavno nisu nestali i život mi je bio slomljen. Krivim sebe, mislim da nisam vrijedna ljubavi i bojim se."

Taj 28. travnja 2022. godine, kako je napisala, stigla je do samog ruba balkona, a samo ju je čudo spasilo u posljednjem trenutku. "Samo sam htjela da bol i patnja prestanu", priznala je. Ključan korak u njezinom oporavku bio je traženje stručne pomoći. "Dobila sam stručnu pomoć koja mi je spasila život. Ovo nije lako napisati, ali uvijek sam bila otvorena i iskrena. Duboko vjerujem u moć dijeljenja priča kako bismo pomogli jedni drugima", poručila je, ističući da, iako oporavak nije lak, vjeruje da se bori i da će se vratiti jača nego ikad.