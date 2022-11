Saudijska Arabija ušla na listu najvećih iznenađenja u povijesti: Evo tko su sve senzacije SP-a

Pobjeda Saudijske Arabije protiv Argentine na otvaranju natjecanja u skupini C Svjetskog prvenstva u Katru, sasvim sigurno jedno je od najvećih iznenađenja u povijesti World Cupa.

"Gauči" su u Dohu doputovali kao jedan od glavnih favorita za naslov i s nizom od 36 utakmica bez poraza.

Sjana niz je počeo u srpnju 2019. pobjedom protv Čilea u susretu za 3. mjesto na Copa America, a okončao neočekivanim porazom od Saudijaca na startu ovogodišnjeg SP-a. Rekord tako još uvijek drži Italija koja je pod vodstvom izbornika Roberta Mancinija bila bez poraza u 37 utakmica.

Saudijska Arabija, koja se nalazi na 51. mjestu FIFA-ine ljestvice, dok je Argentina treća, ovom je pobjedom otvorila vrata prolaza u osminu finala gdje je do sada bila samo jednom, na SP-u 1994. u SAD kada su ispali od Švedske (1-3).

Nakon toga još su četiri puta sudjelovali na svjetskim prvenstvima i u 12 susreta ostvarili samo jednu pobjedu i devet poraza. U skupini C još se nalaze Meksiko i Poljska.

Trijumf Saudijaca može se usporediti s pobjedom Sjeverne Koreje protiv Italije (1-0) na SP-u Engleskoj 1966. godine, ili SAD protiv Engleske sa 1-0 na SP-u u Brazilu 1950.

LISTA NAJVEĆIH IZNENAĐENJA

SJEVERNA KOREJA - ITALIJA 1-0 (19. 7. 1966, Engleska)

Za brojne nogometne stručnjake pobjeda sjevernokorejske vrste protiv Italije na SP-u u Engleskoj 1966. godine najveća je senzacija u povijesti nogometa. Očekivalo se da će Sjeverna Koreja u skupini završiti bez bodova, posebice nakon što je u prvom kolu izgubila od Sovjetskog Saveza sa 0-3. "Azzurre" su tada predvodili Giacinto Facchetti, Sandro Mazzola i Gianni Rivera, no Koreja je slavila golom Pak Doo-ika. Talijani su natjecanje zaključili već u skupini, a Sjeverna Koreja se plasirala u četvrtfinale gdje je vodila 3-0 protiv Portugala, no Eusebio i društvo uspjeli su okrenuti rezultat i pobijediti 5-3.

SAD - ENGLESKA 1-0 (29. 6. 1950, Brazil)

Bio je to susret u kojem je bivša kolonija pobijedila naciju koja je izmislila nogomet. Amerikanci to i danas smatraju jednom od najvećih sportskih pobjeda, dok je za Engleze to najveća nogometna sramota. Reprezentaciji SAD-a je na prvenstvo stigla sa sedam uzastopnih poraza uz očajnu razliku pogodaka. Pogodak odluke zabio je Joe Gaetjens u 38. minuti. Jedne su engleske novine smatrajući kako je vijest koja je stigla iz Brazila telegrafom pogrešna, pa su objavile kako je Engleska slavila 10-1. Engleska je ispala sa SP-a dva dana kasnije kada ju je porazila Španjolska. Reprezentacija SAD-a također je ispala u grupnoj fazi jer su izgubili svoja druga dva meča.

KAMERUN - ARGENTINA 1-0 (8. 6. 1990, Italija)

Nakon što je na krilima Diega Maradne osvojila svjetski naslov 1986. godine, Argentina je i u Italiju stigla kao jedan od favorita. Međutim, aktualni svjetski prvak je World Cup otvorio porazom od Kameruna. Strijelac jedinog pogotka bio je Omam Biyik. "Gaučima" nije pomogao niti veliki Diego Maradona, niti činjenica što je suparnik zaključio utakmicu s devetoricom igrača nakon što su isključeni Andre Kana Biyik i Benjamin Massing. Argentina je kasnije ipak stigla do finala u kojem je izgubila od Njemačke, dok je Kamerun svoj put završio u četvrtfinalu nakon 2-3 poraza od Engleske nakon produžetaka. Kamerunci su tada postali prva afrička nacija koja je ikada stigla četvrtfinala.

SENEGAL - FRANCUSKA 1-0 (31.5. 2002, Južna Koreja)

Dvanaest godina nakon što je Kamerun šokirao Argentince, isto je načinio i Senegal porazivši tada svjetske prvake Francuze. Junak utakmice bio je Papa Bouba Diop postigavši gol u 30. minuti. Zanimljivo, tada su praktički svi igrači iz senegalske vrste igrali u francuskim klubovima, a momčad je vodio Francuz Bruno Metsu. Bila je to očajna obrana naslova za Francusku jer su ispali u skupini, dok je Senegal na svom debitantskom turniru izgubio od Turske u četvrtfinalu.

ZAPADNA NJEMAČKA - MAĐARSKA 3-2 (4.7. 1954, Švicarska)

Nezaustavljiva mađarska "Laka konjica" ipak je "pala" u Bernu. Mađari predvođeni Ferencom Puskasom nisu izgubili utakmicu skoro četiri godine, u natjecanju po skupinama razbili su Njemačku 8-3, a u finalu su vodili 2-0 nakon svega osam minuta utakmice. No, 'elf' je preokrenuo rezultat i priredio senzaciju. Nadu Zapadnoj Njemačkoj donio je Max Morlock smanjivši u 10. minuti. Helmut Rahn je u 18. minuti izjednačio, a u 84. minuti pogodio za pobjedu. Njemačka pobjeda u finalu proglašena je "čudom u Bernu", a Mađari su označeni kao najbolja momčad koja nikada nije osvojila svjetski naslov.

DDR - ZAPADNA NJEMAČKA 1-0 (22.6.1974).

Jedina utakmica u povijesti između Istočne Njemačke i Zapadne Njemačke na svjetskim prvenstvima je odigrana u Hamburgu 1974. godine, a slavio je DDR sa 1-0. Pogodak odluke zabio je Jurgen Sparwasser u 77. minuti. DDR je osvojio prvo mjesto u skupini, te potom ispao u drugom krugu, dok je Zapadna Njemačka stigla do naslova svjetskog prvaka porazivši u finalu Nizozemsku sa 2-1.

BRAZIL - URUGVAJ 1-2 (16.7. 1950, Brazil)

Sve je bilo spremno za veliko brazilsko slavlje. Na tribinama legendarne Maracane u Rio de Janeiru natiskalo se 200.000 ljudi očekujući brazilsko osvajanje svjetskog naslova. No, Urugvaj je slavio 2-1. Zanimljivo, Brazilu je za naslov svjetskog prvaka trebao samo bod. Domaćin je poveo u 47. minuti golom Fraiace, no Urugvaj je okrenuo rezultat golovima Juana Alberta Schiaffina (66 i Alcieda Ghiggija (79).

