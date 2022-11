Ovo je mega-šok za Messija, tko stoji iza njega? O Daliću pričao da je gospodin, ima 15 puta jeftiniju momčad

- Ovo je ogromno iznenađenje za cijeli nogometni svijet, čitamo upravo reakcije na Internetu, stižu poruke sa svih strana. Prije SP-a Saudijskoj Arabiji prognozirali su bod, poruke iz njihovog saveza kao i s vrha političke vlasti koja ovdje puno ulaže u nogomet, bile su da igrači trebaju otići u Katar uživati u igri prije svega. Koliko vidim danas su uživali i zasluženo slave, javio nam se nakon senzacionalne pobjede Saudijska Arabije protiv Argentine 2:1 na otvaranju grupe Svjetskog prvenstva, naš nogometni all rounder Goran Vučević, hajdukovac i dugogodišnji skaut Barcelone koji trenutno ima adresu u Saudijskoj Arabiji gdje radi kao tehnički direktor u klubu Al Nassr.

Saudijska Arabija nedvojbeno je s golemim ulaganjima došla do ovakvih trenutaka slavlja i to nije nimalo slučajno, tvrdi naš sugovornik. Na Fifinoj ljestvici 51. su ekipa svijeta, iza njih su Slovačka, Grčka, Slovenija. Dosad su najveći uspjeh postigli 1994. godine kada su na SP-u prošli skupinu.

- Ovdje se igra najjača liga u Aziji, tu nema nikakve dileme. Ulaže se puno, a pritiska prije puta na turnir nije bilo. Također, imali su i puno duže pripreme od drugih. Ovo danas je rezultat svega što se poklopilo dobro za njih, iako nešto se tu pitalo i Argentinu. Strašno je ovo iznenađenje.

Mnogi ih vide kao favorite za naslov, ovo je oproštaj od Lea Messija, kraj čitave ere.

- Nemojte se zavarati, za mene su Messi i Argentina i dalje favoriti ovog turnira. To je tako unatoč činjenici da oni već dugo zapravo imaju problema i traže rezultat na SP-u. Ako pričamo o favoritima, onda su oni i dalje favoriti. Iako, kad krene utakmica, favorita više nema. Nogomet se danas promijenio, ne možemo postavljati pitanja na način može li Messi konačno uzeti naslov prvaka svijeta. Teško je to kazati, previše je faktora, previše detalja i jedan igrač ne može sam, pa i ako je u pitanju Messi, vidjeli smo to i previše puta. Turnire osvaja momčad', ističe Vučević.

Tko vodi Saudijce?

A Saudijska Arabija složila je očito dobru momčad pod vodstvom Francuza Hervea Renarda, bivšeg izbornika Maroka, Obale Bjelokosti i trenera francuskih prvoligaša Lillea i Sochauxa. On se došao do svjetske senzacije za koju se pripremao u prijateljskom ogledu s Hrvatskom. Biranim riječima govorio je tada o Zlatku Daliću i nazvao ga gospodinom koji ga uvijek maksimalno ispoštuje na službenim druženjima, iako se privatno ne poznaju. Renard ima 15 puta jeftiniju momčad od Dalića, kaže Transfermarkt.

- Znamo i da Argentina ima puno jaču momčad od Saudijske Arabije, pa se dogodilo ovo što se dogodilo. Nogomet volimo baš zbog toga, kao i zbog činjenice da Messija i društvo i dalje možemo smatrati favoritima. Ovo je mega-šok, ali ne mora značiti baš ništa. Sigurno sada veliki vjetar u leđa ima Saudijska Arabija, koja je ozbiljna momčad i u Katar je došla kao prva momčad u svojoj grupi ispred Japana i Australije.

- Igrači su izvrsno plaćeni, uz strance su napredovali, a tako je i u trenerskim krugovima. No ipak im je francuski izbornik dao ono što im je nedostajalo, uspostavio je sistem i to očito funkcionira. Sa sobom je donio i autoritet koji je reprezentaciji bio napresušno potreban. Na najbolji mogući način valoriziraju ulaganja u nogometne projekte u zemlji, a ta ulaganja su ogromna, Katar i Saudijska Arabija u nogometnom smislu ne mogu se usporediti, dva su to svijeta. Veliki je ovo dan za Saudijsku Arabiju i arapski nogometni svijet. Oni će se ovako predstaviti svijetu, i ono dobro što imaju, a kvaliteta je puno. Novac nikad nije bio problem, na to ne treba trošiti riječi. Vidjet ćemo dokud mogu, ja ću ih vjerojatno gledati protiv Meksika, a onda bih volio na Hrvatsku i Belgiju", kazao nam je Vučević.

> Pratite SP i emisije uživo iz studija Večernjeg lista