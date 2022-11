I Hrvat je dio senzacije Saudijske Arabije! Otkrio nam je tajnu njihova uspjeha

Senzacionalnu pobjedu Saudijske Arabije nad Argentinom (2:1) uživo je gledao Romeo Jozak. Hrvatski trener u Ministarstvu sporta Saudijske Arabije trenutačno obnaša funkciju jednog od najvažnijih ljudi za nogometni razvoj te arapske države... Samo nekoliko minuta nakon posljednjeg sučeva zvižduka, javio nam se smijući se:

- Ovo je zaista nevjerojatno. Pa tko bi to očekivao. Čini mi se da je Argentina u utakmicu ušla malo prenapuhano. Jedna stvar je samopouzdanje, a druga prepotencija. Nisu zabili neke pogotke, bilo je zaleđa, no moji Saudijci imaju m..a, imaju srce i karakter. Vratilo im se, poginuli su. Doduše, malo ih je i išlo, zabili su krasne pogotke. Ispred stadiona je čista ludnica.

Hoće li biti nekih dodatnih premija?

- Vidjet ćemo. Ovo je velika stvar za saudijski nogomet, ovo je gledala cijela planeta. Hoće li se proći ili ne, teško je kazati. Nije ti pobjeda nikakvo jamstvo, niti poraz znači ispadanje. No, kao što je ova pobjeda svjetska senzacija, tako bi i eventualni neprolazak bila svjetska šteta. Pobijediti Messija na otvaranju, u psihološkom je smislu velika stvar i potvrda da mala zemlja, možda i autsajder, može napraviti iskorak i pobijediti velikana kao što je Argentina.

Ipak nešto radite u tom savezu?

- (smijeh) A valjda jesmo. Prekrasan je osjećaj, čestitke stižu sa svih strana. Ne znam iz kojeg dijela svijeta mi nije stigla čestitka. Već godinu i pol dana pričam da se Saudijska Arabija u nogometnom smislu pokrenula, ovo je valjda pravi dokaz. Ovo je pogonsko gorivo. Bili su ambiciozni do sada, no sada će njihovi planovi i ambicije narasti još stoput više.

Koliko će ovo vama poboljšati ili olakšati situaciju?

- Ne znam. No, lijepo je u ovom trenutku biti na funkciji u saudijskom sportu. Znam koliko ulažu i znam koliko se trude - kaže Jozak.

Saudijci su očito pogodili s dovođenjem izbornika Hervéa Renarda, koji je na tu poziciju postavljen u srpnju 2019. godine...

- On je također pokazatelj kontinuiteta. Garancija, neću reći sigurnog uspjeha, ali velikih ostvarenja sigurno. Ima odlične reference, zna zagalamiti i biti prijatelj igračima. Razumije mentalitet i kulturu, no zna sve o nogometu. Uveo je nekolicinu mladih igrača. Ne treba donositi velike zaključke. Priželjkivao sam ovako nešto, no možda se nisam usudio naglas to izustiti. Ova pobjeda malo će izazvati tektonske promjene i arapski će poluotok približiti Europi. Ovo je za Saudijsku Arabiju dokaz da smo svi na pravom putu. Sada će ljudi malo drugačije doživljavati kada budem u hrvatskim medijima pričao o ovom projektu.

Sada je Saudijska Arabija puno bliže prolasku u drugi krug kojeg su potajno priželjkivali. Bio bi to prvi njihov prolazak u drugi krug nakon SP-a u Sjedinjenim Američkim Državama 1994. godine kada su u skupini pobijedili Belgiju i Maroko. Trijumf nad Argentinom njihova je četvrta pobjeda ukupno na svjetskim prvenstvima. Zadnju su ostvarili protiv Egipta na SP-u u Rusiji.

- Na krilima ove pobjede sve je moguće. Znam što će biti sada u Rijadu i Džedi, nevjerojatna euforija. No, u ove dvije utakmice bilo bi dobro osvojiti neke bodove. I s pet bodova možda tražiti prolazak. Treba biti mudar. Izbornik i igrači pokazali su veliki karakter. Ovo svima nama ide u prilog. Narednih dana boravit ću u Saudijskoj Arabiji, a s obzirom na ovu pobjedu, zaista ne znam kakav mi je raspored - zaključio je Romeo Jozak.

