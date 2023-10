Sastaje se IO Dinama, doznajemo hoće li se raspravljati o mandatu Darija Šimića

Novi Izvršni odbor Dinama, izabran na posljednjoj sjednici klupske Skupštine, sastat će se prvi put. Doduše, gradske i inspekcijske službe tek trebaju potvrditi da je ta sjednica Skupštine bila regularno odrađena jer prigovori i u pismenoj formi postoje.

No, dok se to ne riješi, klub ima novi Izvršni i Nadzorni odbor, a "izvršnjaci" će se sastati danas. Podsjetimo, u Izvršni odbor izabrani su: Mirko Barišić, Većeslav Bergman, Ivica Cvitković, Vladimir Gašparović, Nikola Hanžel, Damir Najmenik, Ivan Nauković, Milivoj Novak, Dubravko Skender, Ante Todorić, Heinz Truskaller, Janko Gogolja i Dragutin Kamenski.

Zna se da će biti riječi o izvještaju o sportskim dostignućima momčadi, koja su daleko od željenih, ispali su iz Lige prvaka od AEK-a, pa i iz Europske lige od Sparte. U prvenstvu Dinamo nije na željenoj razini, još manje na željenoj poziciji iako je dojam da je nakon dva neugodna poraza od Hajduka i Ballkanija situacija pobjedom nad Istrom postala znatno bolja. No sigurno će biti govora o svemu tome.

Puno je otrovnih strelica bilo usmjereno u Darija Šimića, člana Uprave zaduženog za struku, no nije Šimić odgovoran ništa više ili manje nego cijela Uprava na čijem je čelu Vlatka Peras koja jedina u četveročlanoj Upravi ima dva glasa. Bilo je nagađanja da bi moglo biti riječi i o mandatu Darija Šimića, pa i Vlatke Peras, ali dobro upućeni izvori tvrde nam da do toga neće doći. Nije sporno da prijelazni rok nije kvalitetno odrađen, da se sve to moralo puno bolje napraviti kad je već dio stožernih igrača prodan da bi se napunila klupska blagajna.

No zvono za uzbunu još se ne treba oglašavati u Maksimiru, plavi sve još drže u svojim rukama i u skupini Konferencijske lige i u utrci za naslov hrvatskog prvaka, koji je prioritet. Stoga valja očekivati da neće biti nekakvih bombastičnih vijesti sa sastanka Izvršnog odbora plavih, da će svi zajedno ići dalje, sad još iskusniji u svom poslu, valjda su nešto naučili i na svojim greškama kojih je bilo.

Sergej Jakirović uspio je vratiti momčad na pravi put nakon jalove igre u Splitu i debakla u Prištini nakon kojeg je čak morao prespavati kako bi vidio može li uopće dalje s plavima. Za očekivati je da će u dogovoru s klupskim čelnicima rano krenuti s planovima za zimski prijelazni rok u kojem bi Jakirović imao znatno više mogućnosti pronaći igrače koji su mu potrebni za sljedeću kalendarsku godinu.

Moguće je da će imati još više ljudi s kojima će se konzultirati oko svega. Naime, prema nekim informacijama moguće je da će na današnjem Izvršnom odboru četveročlana Uprava dobiti pojačanje i postati peteročlana, da će netko od zaslužnih za održanu sjednicu Skupštine biti nagrađen mjestom u Upravi, pa će uz dosadašnje članove Vlatku Peras, Darija Šimića, Darka Podnara i Danijela Tomačića voditi klub.