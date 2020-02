Saračević: Ostvarili smo primaran cilj, no tu ne stajemo

Trener rukometašica Podravka Vegete Zlatko Saračević u najavi je prve utakmice četvrtfinala Kupa EHF protiv njemačkog Thueringera, koja će se igrati u Koprivnici u nedjelju od 15 sati, izjavio je kako njegova ekipa unatoč ostvarenom cilju za ovu sezonu želi napraviti još bolji rezultat.

"Mi smo primaran cilj za ovu sezonu ostvarili, no tu ne stajemo. Došli smo do četvrtfinala EHF Kupa i ne krijemo želju da odemo još dalje. Igramo protiv Thueringera koja je jako dobra ekipa. Igrali smo prošle sezone s njima u Ligi prvaka te ih poznajemo. Iz skupine EHF Kupa dolaze neporažene te nas čeka dva sata žestoke borbe s njima. Utakmica u Koprivnici tek je prvo poluvrijeme. Njih ozljede nisu zaobišle kao i niti nas. To je normalno u ovoj fazi natjecanja. Koja god od igračica izađe na teren dati će svoj maksimum i to je to", izjavio je Saračević.

Posljednji nastup u Europi Koprivničanke su imale prije dva tjedna, a igračica Ana Turk smatra kako je odmor jako dobro došao ekipi.

"Atmosfera u ekipi je dobra. Imale smo priliku malo se odmoriti i spremne smo za nove pobjede u EHF Kupu. Taktički se pripremamo, imamo još nekoliko dana za trening te nas čeka dobra utakmica. Imamo prednost svoje dvorane i punih tribina te se nadam da ćemo već ovog vikenda napraviti prvi korak prema polufinalu", kazala je Turk, dok je iskusna Aneta Benko upozorila:

"Moramo se maksimalno fokusirati. Ove nam utakmice puno znače, a u ovoj fazi natjecanja više si ne možemo priuštiti kikseve. U ove dvije utakmice odlučivat će sitnice. Mi žarko želimo prolazak dalje jer mi smo ekipa koja to zasigurno može i zaslužuje".