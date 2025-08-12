Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GABI NOVAK
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
Poslušaj
Prijavi grešku
SLAVLJE HRVATA

VIDEO Pogledajte golove za veliki preokret Rijeke: Bomba Dantasa i ludilo u 89. minuti

Shelbourne v Rijeka - UEFA Europa League - Third Qualifying Round - Second Leg - Tolka Park
Foto: Niall Carson/PRESS ASSOCIATION
1/5
VL
Autor
vecernji.hr
12.08.2025.
u 22:52

Nakon nevjerojatne drame Rijeka je uspjela proći irskog prvaka i osigurati minimalno grupnu fazu Konferencijske lige

U utakmici punoj preokreta i nevjerojatne napetosti, Rijeka je na Tolka Parku u Dublinu tražila iskupljenje nakon šokantnog poraza od 1:2 na Rujevici. Pred bučnom domaćom publikom, irski prvak Shelbourne bio je na pragu povijesnog uspjeha, no hrvatski predstavnik pokazao je karakter i kvalitetu kada je to bilo najpotrebnije. Od prve minute bilo je jasno da Riječani misle ozbiljno, preuzevši kontrolu nad posjedom lopte i demonstrirajući tehničku nadmoć, dok su se Irci organizirano branili i čekali svoju priliku iz kontranapada. Ulog je bio ogroman – prolazak u playoff rundu Europske lige, a time i osigurana europska jesen u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Prvo poluvrijeme proteklo je u znaku riječke dominacije, no put do mreže domaćina nije bio lak. Nakon nekoliko propuštenih prilika i opasnih situacija pred golom Shelbournea, trenutak genijalnosti dogodio se u 33. minuti. Toni Fruk, ponajbolji igrač Rijeke, fantastičnim je volejem s ruba kaznenog prostora probio vratara Speela i donio Rijeci vodstvo od 1:0, čime je anulirana prednost Iraca iz prve utakmice. Ipak, Shelbourne se nije predao. Do kraja poluvremena zaprijetili su nekoliko puta, posebice iz kornera koji su stvarali kaos u riječkoj obrani, no rezultat se nije mijenjao.

GOL FRUKA ZA 0:1 POGLEDAJTE OVDJE

Nastavak susreta donio je sličnu sliku na terenu. Rijeka je nastavila s napadima, pletući mrežu oko gola domaćina, a pritisak se isplatio u 72. minuti. Bivši igrač Benfice i Bayerna, Tiago Dantas, primio je loptu na tridesetak metara od gola i ispalio projektil koji je neobranjivo završio u gornjem kutu. Bio je to pogodak za pamćenje, golčina koja je Rijeku dovela na prag prolaska s vodstvom od 2:0. U tim se trenucima činilo kako je priča završena i da će Rijeka mirno privesti utakmicu kraju, no irska momčad i VAR tehnologija imale su drugačije planove.

GOL DANTASA ZA 0:2 POGLEDAJTE OVDJE

Prava drama uslijedila je u posljednjih desetak minuta. U 82. minuti, nakon jedne duge lopte, John Martin je pao u kaznenom prostoru Rijeke nakon duela s Antom Orečom. Sudac Marian Barbu prvotno je odmahnuo rukom, no nakon intervencije VAR sobe i pregleda snimke, promijenio je odluku i pokazao na bijelu točku zbog povlačenja dresa. Odubeko je preuzeo odgovornost i, iako je vratar Zlomišić bio na lopti, ona mu je prošla kroz ruke i završila u mreži za 2:1. Tolka Park je eruptirao, rezultat je u ukupnom zbroju bio poravnat na 3:3 i sve je mirisalo na produžetke.

Kada se činilo da je psihološka prednost u potpunosti na strani domaćina, uslijedio je konačni šok za irske navijače. Igrala se 89. minuta, a Rijeka je krenula u posljednji juriš. Nakon akcije po desnoj strani i ubačaja Nike Jankovića, lopta je došla do Ante Oreča. Igrač koji je samo nekoliko minuta ranije skrivio jedanaesterac pretvorio se u apsolutnog junaka. Snažnim i preciznim udarcem s desne strane kaznenog prostora pogodio je suprotni kut za konačnih 3:1 i erupciju oduševljenja na klupi Rijeke. Bio je to nevjerojatan preokret sudbine i iskupljenje u najboljem mogućem trenutku.

GOL OREČA ZA 1:3 POGLEDAJTE OVDJE

Posljednji sučev zvižduk označio je veliko slavlje Riječana koji su s ukupnih 4:3 osigurali prolazak u playoff Europske lige, gdje ih čeka bolji iz dvomeča grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera. Što je još važnije, ovim su trijumfom osigurali najmanje grupnu fazu Konferencijske lige, što je povratak na europsku scenu nakon 2020. godine
Ključne riječi
Shelbourne Rijeka Tiago Dantas

Komentara 1

Pogledaj Sve
TA
Tabzon
23:31 12.08.2025.

Sve čestitke momčadi Rijeke!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još