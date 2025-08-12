VIDEO Pogledajte golove za veliki preokret Rijeke: Bomba Dantasa i ludilo u 89. minuti

U utakmici punoj preokreta i nevjerojatne napetosti, Rijeka je na Tolka Parku u Dublinu tražila iskupljenje nakon šokantnog poraza od 1:2 na Rujevici. Pred bučnom domaćom publikom, irski prvak Shelbourne bio je na pragu povijesnog uspjeha, no hrvatski predstavnik pokazao je karakter i kvalitetu kada je to bilo najpotrebnije. Od prve minute bilo je jasno da Riječani misle ozbiljno, preuzevši kontrolu nad posjedom lopte i demonstrirajući tehničku nadmoć, dok su se Irci organizirano branili i čekali svoju priliku iz kontranapada. Ulog je bio ogroman – prolazak u playoff rundu Europske lige, a time i osigurana europska jesen u grupnoj fazi Konferencijske lige.

Prvo poluvrijeme proteklo je u znaku riječke dominacije, no put do mreže domaćina nije bio lak. Nakon nekoliko propuštenih prilika i opasnih situacija pred golom Shelbournea, trenutak genijalnosti dogodio se u 33. minuti. Toni Fruk, ponajbolji igrač Rijeke, fantastičnim je volejem s ruba kaznenog prostora probio vratara Speela i donio Rijeci vodstvo od 1:0, čime je anulirana prednost Iraca iz prve utakmice. Ipak, Shelbourne se nije predao. Do kraja poluvremena zaprijetili su nekoliko puta, posebice iz kornera koji su stvarali kaos u riječkoj obrani, no rezultat se nije mijenjao.

Nastavak susreta donio je sličnu sliku na terenu. Rijeka je nastavila s napadima, pletući mrežu oko gola domaćina, a pritisak se isplatio u 72. minuti. Bivši igrač Benfice i Bayerna, Tiago Dantas, primio je loptu na tridesetak metara od gola i ispalio projektil koji je neobranjivo završio u gornjem kutu. Bio je to pogodak za pamćenje, golčina koja je Rijeku dovela na prag prolaska s vodstvom od 2:0. U tim se trenucima činilo kako je priča završena i da će Rijeka mirno privesti utakmicu kraju, no irska momčad i VAR tehnologija imale su drugačije planove.

Prava drama uslijedila je u posljednjih desetak minuta. U 82. minuti, nakon jedne duge lopte, John Martin je pao u kaznenom prostoru Rijeke nakon duela s Antom Orečom. Sudac Marian Barbu prvotno je odmahnuo rukom, no nakon intervencije VAR sobe i pregleda snimke, promijenio je odluku i pokazao na bijelu točku zbog povlačenja dresa. Odubeko je preuzeo odgovornost i, iako je vratar Zlomišić bio na lopti, ona mu je prošla kroz ruke i završila u mreži za 2:1. Tolka Park je eruptirao, rezultat je u ukupnom zbroju bio poravnat na 3:3 i sve je mirisalo na produžetke.

Kada se činilo da je psihološka prednost u potpunosti na strani domaćina, uslijedio je konačni šok za irske navijače. Igrala se 89. minuta, a Rijeka je krenula u posljednji juriš. Nakon akcije po desnoj strani i ubačaja Nike Jankovića, lopta je došla do Ante Oreča. Igrač koji je samo nekoliko minuta ranije skrivio jedanaesterac pretvorio se u apsolutnog junaka. Snažnim i preciznim udarcem s desne strane kaznenog prostora pogodio je suprotni kut za konačnih 3:1 i erupciju oduševljenja na klupi Rijeke. Bio je to nevjerojatan preokret sudbine i iskupljenje u najboljem mogućem trenutku.

Posljednji sučev zvižduk označio je veliko slavlje Riječana koji su s ukupnih 4:3 osigurali prolazak u playoff Europske lige, gdje ih čeka bolji iz dvomeča grčkog PAOK-a i austrijskog Wolfsbergera. Što je još važnije, ovim su trijumfom osigurali najmanje grupnu fazu Konferencijske lige, što je povratak na europsku scenu nakon 2020. godine