'Ruše se stanovi i kuće, ljudi umiru. Razumni znaju zašto dolaze rezovi'

I dok kriza trese Dinamo, koji je u četvrtak otpustio cijeli stožer trenera Nenada Bjelice, hrvatski prvak je zagrebačkom Stožeru civilne zaštite uručio dva sanitetska vozila vrijedna po 250.000 kuna.

Donaciju je primila Maja Grba-Bujević iz stožera, kao i dresove za sebe i ministra zdravstva Vilija Beroša.

Dinamo je u priopćenju podsjetio da je klub odlukom Uprave donirao 250 tisuća kuna za obnovu Klinike za dječje bolesti Zagreb u Klaićevoj ulici koja je oštećena u potresu, kao i 250 tisuća kuna za KBC Zagreb, klinici za ženske bolesti i porode u Petrovoj ulici koja je također stradala u razornom potresu.

Osim toga, GNK Dinamo je izdvojio pola milijuna kuna za kupovinu dva potpuno opremljena sanitetska vozila koja su predana zdravstvenom sustavu RH.

- Odlučili smo, unatoč teškim i kriznim vremenima koja su trenutno, ali i koja su pred nama, participirati u borbi protiv pandemije koronavirusa. Kupili smo dva sanitetska vozila s ugrađenim respiratorima i nadamo se kako će ih osobe iz sustava koje na kolosalan način upravljaju krizom iskoristiti na adekvatan način u borbi protiv pandemije. U prvom planu su ljudi koji svakodnevno rade da ova kriza što prije prestane. Imaju našu punu podršku da kriza završi sa što manje žrtava – rekao je Krešimir Antolić, član Uprave GNK Dinamo koji je predao donaciju zajedno s članicom Uprave Amrom Peternel.

U ime zdravstvenog sustava RH donaciju su primili dr. Maja Grba-Bujević, članica stožera Civilne zaštite te Robert Markt, izvršni predsjednik Hrvatskog Crvenog križa.

- Teška su vremena, ali ne mogu ne izraziti zadovoljstvo ovim plemenitim činom GNK Dinamo. Ova donacija ići će za Hitnu službu Grada Zagreba zato što oni podnose izuzetno velik teret prijevoza i zbrinjavanja svih pacijenata kojima je to potrebno, vezano ili nevezano za koronavirus. U ovim teškim i zaista nepredvidiv vremenima hvala vam na svakoj podršci koju pružate kako bi zdravstveni sustav odgovorio kako treba. Mi ćemo i dalje ostati na prvoj liniji i izloženi, a vas sve skupa molim da ostanete u svojim domovima svatko tko može. Hvala od srca na ovoj donaciji – poručila je doktorica Grba-Bujević.

Prilikom predaje vozila klub je Maji Grba-Bujević predao na poklon Dinamov dres s brojem 9, kao "napadačici" na epidemiju te dres s brojem 10 za ministra zdravstva Vilija Beroša jer u nogometnom smislu broj 10 nose najbolji vezni igrači, a ministar Beroš je najbolji vezni igrač Hrvatske koji je povezao zemlju optimizmom i pozitivom.

Dinamo je u četvrtak otpustio šest članova stručnog stožera Nenada Bjelice jer nisu željeli smanjenje prihoda.

Otkaz su dobili: Rene Poms, Nino Bule, Silvije Čavlina, Martin Mayer, Karlo Reinholz i Jasmin Osmanović.

Oni su zajedno s igračima odbili smanjenje plaće za trećinu zbog situacije u kojoj smo se našli.

- Onaj tko je razuman, realan, normalan prepoznat će naše namjere i zašto smo sad uveli mjere racionalizacije i štednje. Ne zato što smo u panici, nego zbog toga što će biti za tri, šest ili devet mjeseci. Tko tu stavlja ne znam kakve konotacije, mi mu tu ne možemo pomoći. Svatko mora snositi odgovornost za ono što kaže - istaknuo je Antolić i dodao:

- Pustite klub da sa svojim igračima to riješimo to, oni au naši igrači s kojima nas vežu uspjesi i veselja. Pustite da kroz razgovore oni shvate da je to za očuvanje njihovih ugovora i egzistencije, kao što je prihvatilo 90 posto onih koji rade u Dinamu i svaki mjesec dobivaju plaću.

Skrenuo je i pažnju na tešku situaciju u kojoj se našla Hrvatska i Grad Zagreb.

- Ljudi nemaju gdje živjeti, ruše se stanovi i kuće, ljudi umiru po bolnicama, a sad je tema odnos Dinamovih igrača i kluba. To su naši igrači, ničiji drugi. Nemojmo raditi hektiku i histeriju. Kroz razgovor će sto posto shvatiti da se tu ne radi o udaru na njih - podvukao je Krešimir Antolić.