Rukometašice Podravke ne znaju za poraz u Ligi prvaka: 'Najveća utakmica u zadnjih 15 godina'

Rukometašice Podravka Vegete ne znaju za poraz u elitnoj skupini Lige prvakinja. Nakon što su pobijedile norvešku Solu i ljubljanski Krim, došao je na red susret s danskim Odenseom, sastavom koji ima najmanje pet puta veći budžet od hrvatskih prvakinja. Odense je sastav koji u svojim redovima ima ponajbolje danske i norveške rukometašice, a tu je i najbolja češka igračica Jetrabkova. Koprivničanke su osvojile bod, igrajući 31:31 na svom parketu. Bila je Podravka na rubu poraza, a onda je Josipa Mamić postigla pogodak za 31:31, samo tridesetak sekundi do kraja. Nakon tri kola Podravka je druga na tablici, bod iza francuskog Bresta a to je nešto što nitko nije očekivao.

Bez pola ekipe do boda

– Odmah bih krenuo s čestitkama za djevojke na sjajnoj utakmici. Utakmici koja je bila jedna od najvećih što se odigrala u posljednjih 10-15 godina. Naša je ekipa bila oslabljena jer nisam mogao računati na Birtić i Brkić, a sada su nam nedostajale još tri. Naime, nismo dodatno mogli računati na Mateu Pletikosić, Kristinu Prkačin i Petru Marinović. Održao sam razgovor s curama i vidio da one žele i vjeruju. Uzeli smo bod i on vrijedi kao četiri, protiv ekipe koja je prošle godine igrala Final Four. Imaju fantastične igračice, koje su nam zadavale puno problema u obrani. Igrali smo sjajan napad, pogotovo Katarina Pandža, ali i njezina sestra Ana. Naravno, kolektivno i cijela ekipa. Na kraju smo Odenseu postigli 31 gol, a znamo kako tvrdu obranu igraju – rekao je zadovoljni Ivica Obrvan, trener Podravka Vegete, dodavši:

– Imali su i oni neke izostanke, ali izostanci se manje osjete u njihovoj ekipi nego u našoj. Ovo je velik bod, koji nam daje energiju za iduće treninge i utakmice, kao i sve što se događa na tom putu. Sastavni je to dio sporta, kao i otpadanje igračica s lakšim i teškim ozljedama. Imamo pet bodova u tri kola. San je to na početku Lige prvakinja, pogotovo u ovoj situaciji. Međutim, puno je još do kraja. Prošle godine startali smo s četiri uvodna poraza. Bila je panika, bili smo ljutiti i razočarani, premda smo dobili wild card, kao i ove godine. Do kraja smo skupili 11 bodova. Ništa to ne znači, moramo svaku utakmicu igrati još bolje i tražiti bodove te ne razmišljati o plasmanu u najboljih osam ili nešto više. Idemo iz utakmice u utakmicu i da se ove djevojke razvijaju i postanu još bolje. Također, da nastave ovako kvalitetno trenirati i igrati. Čestitam im od srca, jako sam sretan i ponosan na njih – zaključio je Obrvan.

Katarina Pandža odigrala je možda i svoju najbolju utakmicu u dresu Podravka Vegete. Postigla je osam pogodaka, imala četiri asistencije.

– Čestitala bih trenerima i curama. Dobro smo se pripremili za ovu utakmicu. No nije lako igrati bez Matee, Klare, Mije, Kristine... Niti trenirati. Nije nas baš bilo ovaj tjedan i teško je onda probati nešto u obrani ili u napadu. Mislim da smo igrali odličan napad, no puno bolje možemo u obrani, pogotovo ova igra s pivotkinjom. No tek je početak. Imamo još jednu utakmicu Lige prvakinja prije reprezentativne stanke. Koncentrirat ćemo se maksimalno i ciljat ćemo na bod ili dva. Još jednom, čestitke cijeloj ekipi – istaknula je Katarina.

Prvo Sinj, a onda Bukurešt

Obje ekipe na teren su istrčale s mladim igračicama Podravke iz Škole rukometa, koje su tako dobile priliku da od malih nogu zakorače na teren najelitnijeg europskog klupskog natjecanja. Tijekom poluvremena predivan nastup na terenu imali su mlađi uzrasti Mažoretkinja grada Koprivnice. Sljedeću utakmicu Podravka ide u goste Bukureštu. No prije toga gostovanja Podravkašice već za tri dana, odnosno u utorak, 30. rujna igraju domaću utakmicu. U Koprivnicu stiže Sinj.