Ronaldov agent sletio na završne pregovore, Hrvat zbog njega odlazi u slavni klub

Nakon što je s Realom osvojio Ligu prvaka protiv Liverpoola, Cristiano Ronaldo šokirao je navijače izjavom da je bilo lijepo u Madridu.

Najavio je time da se rastanak bliži, ali svi su bili uvjereni da se to ipak neće dogoditi. No sada se njegov odlazak čini realnom opcijom. Potvrđuje to i Marca, koja je bliska Realu i koja uvijek ima dobre informacije.

Prema njihovu pisanju, Ronaldo je na korak do odlaska i potpisa za Juventus. Navodno je već angažirao nekoliko agencija koje mu traže kuću u Italiji.

Navodi se da je Real prihvatio ponudu koja je negdje između 100 i 120 milijuna eura. Transfer bi trebao biti uskoro objavljen jer talijanski mediji pišu da je njegov agent Jorge Mendes danas sletio u Torino na završne pregovore.

>>Pogledajte što novinari VL-a kažu o dvoboju s Rusijom

[video: 25648 / ]

Stara dama za Ronalda je pripremila četverogodišnji ugovor prema kojem bi godišnje zarađivao 30 milijuna eura. Njihovi glavni sponzori Adidas i Jeep spremni su sufinancirati taj transfer.

Istodobno talijanski mediji pišu da zbog tog transfera iz kluba odlazi Mario Mandžukić koji je u ovom trenutku blizu potpisa za Manchester United. Jose Mourinho volio bi ga dovesti na Old Trafford.