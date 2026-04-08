Shrvani Srna emotivnom se porukom oprostio od trenera: 'Bio si mi posebna osoba'

Legendarni rumunjski stručnjak i donedavno izbornik njihove nogometne reprezentacije Mircea Lucescu preminuo je u 81. godini života. Veliki trener bio je u bolnici u Bukureštu otkako mu je pozlilo uoči treninga reprezentacija 29. ožujka, a prošlog petka pretrpio je i srčani udar nakon kojeg je stavljen u induciranu komu.

Stanje mu je iz dana u dan bilo sve lošije, da bi na kraju i preminuo.

Lucescu je kao kapetan predvodio Rumunjsku na Svjetskom prvenstvu 1970., a 14 godina kasnije imao je čast voditi svoju zemlju kao izbornik na Europskom prvenstvu. Kasnije je vodio klubove poput Intera, Galatasaraya, Dinama iz Kijeva, ali najdublji trag bez sumnje je ostavio u ukrajinskom Šahtaru iz Donjecka, kojeg je vodio između 2004. i 2016. godine. Tamo je, između ostalog, osvojio 0sam naslova prvaka, šest kupova, a 2009. godine podigli su trofej Kupa Uefe.

Tijekom tih 12 godina u Šahtaru glavni igrač bio mu je Darijo Srna, s kojim je imao poseban odnos. Bivši kapetan hrvatske reprezentacije sada se emotivnom porukom oprostio od Lucescua.

"Dragi mister, Proveli smo dvanaest nezaboravnih godina zajedno u Šahtaru - godine ispunjene pobjedama, emocijama i uspomenama. Osvojili smo više od 20 trofeja, uključujući i onaj najveći – Kup Uefe. Nisi bio samo sjajan trener, već zaista posebna osoba. Toliko si dao i meni i momčadi. Uvijek ćemo biti zahvalni na tome. Zauvijek ćeš ostati u našim srcima. Moja najdublja sućut vašoj obitelji. Počivajte u miru, mister", napisao je Srna.