Nijemci otkrili što se događa s Ivanom Klasnićem nakon što je završio u bolnici

Bivši hrvatski napadač Ivan Klasnić (46) otpušten je iz bolnice i vratio se obitelji nakon zdravstvenih problema koji su zabrinuli nogometnu javnost. Prije manje od dva tjedna završio je u bolnici u Zagrebu zbog visoke temperature, no oporavak je prošao dobro te je kući stigao uoči Uskrsa.

"Vratio sam se kući svojoj obitelji", rekao je Klasnić za Bild. Bivši vatreni već godinama Klasnić živi u svom rodnom Hamburgu i redovito nastupa za veteransku momčad Werdera.

Klasniću je sa svih strana stizala podrška nakon što je završio u bolnici, a posebno se istaknula gesta mladog hrvatskog reprezentativca Luke Vuškovića. Igrač HSV-a svoj je pogodak u pobjedi Hrvatske protiv Kolumbije posvetio upravo Klasniću. "Želim mu posvetiti ovaj gol jer je nažalost već neko vrijeme u bolnici. Nije mu lako", izjavio je Vušković nakon utakmice. Klasnić je vidio poruku i kratko odgovorio: "Da, vidio sam što je rekao. Svaka mu čast."

Podsjetimo, Klasnićeva zdravstvena kalvarija započela je još krajem 2006. godine, kada mu je tijekom rutinske operacije slijepog crijeva otkriveno teško oštećenje bubrega. Uslijedile su tri transplantacije. Prvi bubreg, koji mu je donirala majka, tijelo je odbacilo. Drugi, od oca Ivana, omogućio mu je nevjerojatan povratak profesionalnom nogometu. Nažalost, i taj je bubreg 2017. prestao funkcionirati, pa je morao na treću transplantaciju, a organ je dobio od preminule osobe.

Usporedno s borbom za zdravlje, Klasnić je vodio i dugogodišnju pravnu bitku protiv liječnika svog bivšeg kluba, Werdera iz Bremena. Tvrdio je da nisu na vrijeme prepoznali njegovu bolest te da su mu propisivali lijekove protiv bolova koji su dodatno oštetili njegove bubrege. Pravdu je dočekao dvanaest godina kasnije, kada je sud presudio u njegovu korist, dosudivši mu odštetu od oko četiri milijuna eura.