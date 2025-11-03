Ronaldo odgovorio bivšem suigraču koji tvrdi da je Messi bolji: 'Ne želim biti skroman'

Portugalska zvijezda Cristiano Ronaldo ponovno je odradio intervjuu s britanskim voditeljom Piersom Morganom. Intervjuu još nije vidio svjetlo dana (trebao bi izaći u utorak četvrtog studenog), ali neki njgeovi dijelovi već su privukli puno pažnje na društvenim mrežama.

Jedan od tih trenutaka je onaj u kojem Morgan podsjeća Ronalda na riječi njegovog bivšeg suigrača iz Manchester Uniteda, Waynea Rooneyja, koji je u jednom intervjuu prije 10 godina rekao kako misli da je Lionel Messi bolji igrač od Portugalca. "Oni su dva različita igrača, ali mislim da je Messi nevjerojatan. Mislim da je najbolji ikada, tako da bih izabrao Messija ispred Ronalda. Međutim, Ronaldo baš i nema sreće jer u bilo kojem drugom vremenskom razdoblju, on bi osvajao sve nagrade koje Messi dobiva. U svakom slučaju, njih dvojica su među najvećim igračima svih vremena" - rekao je tada Rooney.

Modrićev popis najboljih nogometaša u povijesti će daleko odjeknuti: Uvrstio je i jednog Hrvata Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Ronalda te riječi nisu previše zanimale ni kada su prvotno izašle te je tada jednostavno rekao: "Za mene to nije problem". Ovoga puta je malo proširio svoj odgovor pa je, nakon što je Morgan citirao Ronneyja, rekao:

- Je li Messi bolji od mene? Ne slažem se s tim mišljenjem. Ne želim biti skroman.

VEZANI ČLANCI:

Njih dvojica rekorderi su po broju osvojenih Zlatnih lopti, Messi ih ima osam (2009., 2010., 2011., 2012., 2015., 2019., 2021. i 2023.) i pet puta bio drugi, odnosno svaki put iza Ronalda (2008., 2013., 2014., 2016. i 2017.).

Ronaldo je već odradio jedan veliki intervju s Morganom kada je po drugi puta napuštao Manchester United, u studenom 2022. Tada se puno pričalo o njegovim riječima budući da se u razgovoru žestoko obrušio na jedan od najvećih svjetskih klubova, a gotovo sigurno će ponovno privući puno pažnje.