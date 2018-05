Roko Ukić: Cibona je uvijek protiv nas domaćin

Cedevita i Cibona večeras (20 sati) igraju treću, mnogi će reći ključnu utakmicu finala doigravanja jer onaj tko ovaj put pobijedi bit će samo jednu pobjedu od naslova prvaka Hrvatske.

No Roko Ukić, iskusni kapetan Cedevite i dugogodišnji kapetan reprezentacije, ne daje toj utakmici toliki značaj:

– Mnogi govore da je ovo ključna utakmica, no ključna će biti ona koja će nekome donijeti naslov.

Cherry dvaput na magnetsku

Nakon što su cibosi u prvoj napravili “break”, cedevitaši su pobjedom u Draženovu domu vratili prednost domaćeg terena, ako se o tako čemu u ovom slučaju uopće može govoriti.

– Mi jesmo favoriti po prikazanom u sezoni, po sastavu, po svim tim parametrima koji se uzimaju kada se mjeri tko je favorit. No oni u ovom finalu igraju svoju najbolju ovosezonsku košarku, a mi moramo biti na razini svojih najboljih jer prosječne izvedbe nama neće biti dovoljne. Uostalom, gdje god da se igra, Cibona ima prednost domaćeg trena. Oni imaju sve domaćinske prednosti.

Cibonaši čak i u Domu sportova imaju više navijača:

– Da, oni uvijek imaju sve domaćinske prednosti. Da ne idemo u analizu drugih stvari, reći ću samo da uvijek imaju više navijača – kazao je Ukić nakon jučerašnjeg treninga svoje momčadi kojem je ozlijeđeni Will Cherry nazočio tek kao promatrač.

S obzirom na to da i dalje osjeća bol u donjem dijelu leđa i da mu to ograničava mogućnost kretanja, Cherry je jučer i drugi put išao na magnetsku rezonanciju. A kada je prvi put, ovaj tjedan, išao na istu pretragu, u istoj poliklinici sreo je ponajboljeg cibosa Marka Tomasa koji je tijekom druge utakmice osjetio bolove u peti. Kako se nama čini, bliži je neigranju Cherry što bi za Cedevitu bio novi velik udarac, jednak neigranju Stipanovića u izgubljenoj prvoj utakmici.

I dok su se Cedevitini seniori pripremali za vrlo važnu utakmicu, njihovi kadeti i članovi buduće druge momčadi (Buljević, Jordano, Bajo) koja će se formirati specijalno za domaće prvenstvo, obradovali su klince u Botincu. Na dan OŠ “Braća Radić”, igrači i članovi vodstva kluba, posjetili su naselje na rubu grada u kojem je ovaj klub i nastao. A zbilo se to na inicijativu vijećnika Mjesnog odbora Gorana Čopa, inače sportskog novinara.

A KK Botinec, preteča Cedevite, osnovan je 1991., i to entuzijazmom Dražena Joksimovića, danas predsjednika KK Zapruđe. Prvi ozbiljan sponzor bio je tvrtka Hiron i to je ime klub nosio sve dok 2005. ga nije preuzela Atlantic Grupa.

Prve međunarodne utakmice, još pod imenom Hiron, vodio je Dejan Jovović, kada Botinčani još ni sanjali nisu da je to klub koji će biti treći u Eurokupu i odigrati tri Eurolige.

Korijeni su u Botincu

– Naš je klub ovdje poniknuo i to nas veže uz Botinec pa smo odlučili obnoviti koševe i vanjsko igralište, a i dogovorili smo da ćemo ovdje u osnovnoj školi pokrenuti našu školu košarke. Mi ih zasad, u Zagrebu i županiji, imamo 23, a to je više od 800 djece. Osim ovoga, naš je naum da svake godine obnovimo dva do tri vanjska igrališta – kazao je Cedevitin direktor Davor Užbinec pozvavši svih 500 učenika OŠ “Braća Radić” na večerašnju utakmicu s Cibonom.

Darko Štimac, ravnatelj škole i legendarna desetka Nogometnog kluba Botinec, zahvalio je Cedeviti što će pomoći promovirati košarku, a nas je zanimalo za koga Botinčani više navijaju.

Za Cibonu ili Cedevitu. Odgovor, dakako, nismo dobili, no bude li u godinama koje dolaze Cedevita ovdje prisutna kao što je najavljeno, to bi mogla biti nova navijačka baza kluba koji nikad u svojoj povijesti na jednoj utakmici nije imao više svojih navijača od Cibone.