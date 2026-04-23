NBA

Keldon Johnson proglašen najboljim šestim igračem

NBA: Playoffs-Portland Trail Blazers at San Antonio Spurs
Scott Wachter/REUTERS
23.04.2026.
u 11:15

Nagrada za najboljeg šestog igrača NBA lige ove je godine pripala košarkašu San Antonio Spursa Keldonu Johnsonu, objavila je sjevernoamerička profesionalna košarkaška liga u srijedu.

Johnson je tako osvojio trofej John Havlicek s prosjekom od 13,2 koševa i 5,4 skoka po utakmici, uz 51,9 posto šuta iz igre i 36,3 posto za tricu. Bio je jedini igrač u ligi koji je u svih 82 utakmice ulazio s klupe.

"Malo je emotivno", rekao je Johnson na ESPN-u nakon što je proglašen pobjednikom. "To je veliko postignuće. Puno napornog rada ulaže se u ovakvu nagradu."

Johnson je rangiran kao peti strijelac i četvrti skakač u momčadi koja je ostvarila drugi najbolji omjer u ligi (62-20) tijekom regularne sezone. Cijelu NBA karijeru proveo je u Spursima nakon što je 2019. godine draftiran kao 29. ukupni izbor. Pridružio se Manu Ginobiliju (2007.-08.) kao jedini Spurs koji je proglašen Šestim igračem godine.

Tijekom svoje prve četiri godine u ligi, bio je starter za Spurse, započevši u 205 od 224 utakmice u kojima je nastupio.

"Želio sam biti dio nečeg posebnog ovdje u San Antoniju. Znao sam da je, kako bih zaista bio najbolji za našu momčad, dolazak s klupe vjerojatno moja najbolja mogućnost. U početku je bilo teško. Morao sam (kontrolirati) svoj ego i staviti momčad na prvo mjesto. Nakon toga, nebo je bila granica", dodao je 26-godišnji Johnson.

On je dobio 63 od 100 glasova za prvo mjesto i sakupio 404 boda. Jaime Jaquez Jr. iz Miami Heata je drugi s 331 bodom, dok je treći Tim Hardaway Jr. iz Denvera.
