Što se događa s Lukom Dončićem? Vratio se iz Španjolske, ali i dalje neće igrati

Luka Dončić je početkom mjeseca u dvoboju Zapadne konferencije protiv Oklahoma City Thundera zadobio ozljedu zadnje lože drugog stupnja. Unatoč tome što je njegova momčad zaostajala velikom razlikom i što je slovenski košarkaš vidno imao problema s kretanjem, trener JJ Redick ostavio ga je u igri, što se pokazalo kao vrlo loša odluka. Dončić je nakon toga otputovao u Španjolsku na specijalističke tretmane, uključujući injekcije u ozlijeđeni mišić, a u Los Angeles se vratio tek prije nekoliko dana.

Dok se on oporavlja, Lakersi su pod vodstvom LeBrona Jamesa te raspoloženih šutera Marcusa Smarta i Lukea Kennarda poveli s 2-0 u seriji protiv Houston Rocketsa, a Dončić je utakmice pratio s klupe. "Sjajno je što se vratio. Uhvatio je nekoliko skokova za dečke i podijelio nekoliko dodavanja tijekom šuterskih treninga", rekao je trener Redick uoči druge utakmice, dodavši kako je dobro što je momčad opet na okupu.

Iako Dončić ostaje izvan stroja, ESPN javlja da njegov suigrač Austin Reaves, koji je također ozlijeđen, pokazuje značajan napredak. Reaves, koji je zbog istegnuća trbušnog zida izbivao s terena nedugo nakon Dončićeve ozljede, već se vratio individualnim treninzima i uskoro bi se trebao priključiti vježbama tri na tri i pet na pet. Budući da zdravi Dončić i Reaves čine glavnu napadačku snagu Lakersa, njihov je izostanak potaknuo sumnje u šanse Los Angelesa protiv Houstona, no "ljubičasto-zlatni" su zasad ušutkali kritičare i u Teksas putuju s vodstvom od 2-0.

LeBron James u svojoj karijeri nikada nije ispustio vodstvo od 2-0 u doigravanju, a trenutno ima omjer 32-0 u takvim serijama. Bez Dončića i Reavesa, "Kralj" je u potpunosti kontrolirao drugu utakmicu, zabilježivši 28 poena, osam skokova i sedam asistencija. S vanjskih pozicija istaknuli su se Marcus Smart i Luke Kennard. Smart je pogodio pet trica na putu do 25 poena, dok je Kennard dodao 23, uz tri pogođene trice iz šest pokušaja i odličan šut iz igre osam od 13.

Los Angeles je već u prvoj utakmici iskoristio izostanak Kevina Duranta, koji je otpao neposredno prije početka. U drugoj utakmici, odigranoj u utorak, Durant, poznat pod nadimkom "Slim Reaper", doživio je svojevrsno samouništenje u drugom poluvremenu. Iako je u prvoj četvrtini izgledao nezaustavljivo s 20 poena uz šut šest od sedam, nakon pauze je uspio dodati samo pet poena te je izgubio čak devet lopti, od čega pet u drugom dijelu utakmice. Serija se sada seli u Houston, gdje će se odigrati treća i četvrta utakmica, a Lakersi će već u petak imati prvu meč-loptu za prolazak u sljedeći krug doigravanja.