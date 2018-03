Rijekin napadač priznao: Nadao sam se odlasku! Valjda ću otići na ljeto...

- Cilj mi je bio na ljeto otići iz Rijeke, nakon dobre sezone nadao sam se da ću moći napraviti korak naprijed u karijeri - priznao je Alexander Gorgon za austrijski Weltfussball pa dodao kako najviše žali što ga je ozljeda pubične kosti, zbog koje je van terena preko tri mjeseca, onemogućila da se proda iz Rijeke barem u zimskom prijelaznom roku, piše Goal.

- Nadao sam se će me barem na zimu prodati, ali omela me ozljeda. Pa nikoga ne zanima ozlijeđen igrač! Zato se nadam brzom oporavku, da odigram barem dva mjeseca do kraja sezone, pa da me netko kupi nadolazećeg ljeta... A ako ne, morat ću se pomiriti s time.

Austrijski napadač rekao je kako nije saznao da je postojala ijedna konretna ponuda za njega na ljeto ili da ga barem o istoj klub niti nije obavijestio, a opisao je i svoju borbu s ozljedom:

- Najgore je što ne osjećam nikakav napredak, vratio sam se treninzima, ali radim sve vježbe 'pod ručnom'. Nedostaje mi još barem 20-25% da se vratim na teren.

- Prvi puta sam primijetio probleme još u studenom, uoči utakmice protiv AEK-a. Ipak, igrao sam još dva tjedna jer se činilo da nije ništa ozbiljno, ali naglo se pogoršalo, i sama kost se upalila.

Posljednju utakmicu 29-godišnji Austrijanac odigrao je 2. prosinca, Rijeka je tada na Rujevici s 1:2 poražena od Hajduka.

Rijeka se trenutno nalazi na trećoj poziciji s devet bodova manje od Dinama i tri od Hajduka. Što se dogodilo momčadi koja je prošle sezone prohujala ligom?

- Ove sezone se osjećamo nekako prazno, kao da smo upali u neku crnu rupu... Ali digli smo se nakon zimske stanke.

U siječnju su mu se priključila i dva 'Austrijanca', Srđan Grahovac i Matej Jelić koji su prije igrali u bečkom Rapidu:

- Sada se u Rijeci osjeti dašak austrijske Bundeslige, sviđa mi se to! Uvijek nađemo zajedničkih tema za razgovor, a oni su i inače sjajni momci.