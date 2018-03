Cityju Premiership, nama Liga prvaka osmina finala

Večeras se igraju nove dvije utakmice uzvrata osmine finala nogometne Lige prvaka. I obje će ponuditi neizvjesnost premda su United i Roma favoriti u odnosu na Sevillu i Šahtar. No, da bi domaćini prošli među osam najboljih, morat će pobijediti najmanje s pogotkom razlike.

– Bit će to utakmica na ‘život ili smrt’. Nakon ove utakmice nema popravka – rekao je Jose Mourinho dodavši:

– Protiv Liverpoola smo igrali dobro, međutim, ako ne prođemo Sevillu, to neće biti važno. Takav je moderan nogomet, svaka dva-tri dana imamo novi ispit i novi izazov. Ove sezone pobijedili smo Chelsea, Arsenal, Tottenham i Liverpool, a izgubili smo jedino od Cityja. No to ne znači ništa jer se pamti samo zadnja utakmica.

Jedan od igrača Manchestera koji dobro poznaje Sevillu je Ander Herrera koji je godinama igrao za Bilbao prije nego što je došao na Old Trafford.

– Netko me pitao bih li radije bio prvak Premiershipa ili osvajač Lige prvaka. Moj je odgovor Liga prvaka. I odmah bih to potpisao – istaknuo je Herrera.

United je do sada devet puta igrao osminu finala, a šest puta prošao je dalje. Zadnji put 2014. godine, dok se španjolska ekipa bori za svoj prvi četvrtfinale

Roma će morati juriti pobjedu ako želi izbaciti ukrajinskog prvaka.

– Moramo biti odlučni i koncentrirani od prve minute. Jednostavno ne smije biti prostora za bilo kakvu pogrešku. Ono na što ću posebno upozoriti svoje igrače jest činjenica da, ako postignemo vodeći pogodak, nikako ne smijemo stati. Ne smijemo čuvati 1:0 jer bi to bilo kobno – istaknuo je Eusebio di Francesco, trener Rome.

Navijači Rome puno očekuju od Edina Džeke.

– Istina, Džeko je u vrhunskoj formi i to je igrač koji sigurno može zatresti mrežu večeras – istaknuo je trener Rome koja je samo jednom u povijesti igrala u finalu Kupa prvaka, 1984. godine.

Roma je do sada pet puta igrala u osmini finala, prva dva puta prošla je u četvrtfinale, što je njezin najbolji rezultat u Ligi prvaka, a zatim je tri puta ispala. Šahtar je od zadnja tri pokušaja dva puta ispao u osmini finala, a jedini trijumf ostvario je upravo protiv Rome 2011. godine. Ukrajinska ekipa tada je slavila ukupnim rezultatom 6:2. U prvom susretu u Rimu Šahtar je slavio 3:2, u uzvratu u Donjecku bilo je 3:0, a treći pogodak na utakmici postigao je bivši hrvatski reprezentativac Eduardo da Silva. Šahtar je ove sezone već bio bolji od jednog talijanskog kluba. U skupini je bio ispred Napolija.