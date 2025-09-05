Naši Portali
1/16 FINALA KUPA

Rijeka zamijenila domaćinstvo, protiv Maksimira će igrati na Rujevici

Rijeka: HNK Rijeka i GNK Dinamo u utakmici trećeg kola Prve HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 18:41

Povjerenstvo za natjecanje donijelo je odluku na osnovu zamolbe NK Maksimir i suglasnosti HNK Rijeka.

Nogometaši Rijeke u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa na stadionu HNK Rijeka ugostit će Maksimir 17. rujna 2025. godine s početkom u 18 sati.

Naime, NK Maksimir dostavio je 5. rujna mišljenje i preporuku PU Zagrebačke da se utakmica Maksimir – Rijeka planirana za 10. rujna ne može odigrati na igralištu Oboj jer igralište ne omogućava ispunjavanje propisanih uvjeta za sigurno odvijanje utakmice i zbrinjavanje svih gledatelja te upućuju klub da utakmicu organizira na nekom drugom sportskom objektu.

NK Maksimir dostavio je zamolbu da se utakmica sukladno dogovoru s HNK Rijeka odigra u Rijeci na Stadionu HNK Rijeka.

Oduševljenje Dinamovih navijača! Veliko pojačanje zapalilo mreže, svi se pitaju samo jedno
Ključne riječi
Rujevica Rijeka

