Rijeka zamijenila domaćinstvo, protiv Maksimira će igrati na Rujevici

Nogometaši Rijeke u šesnaestini finala SuperSport Hrvatskog nogometnog Kupa na stadionu HNK Rijeka ugostit će Maksimir 17. rujna 2025. godine s početkom u 18 sati.

Povjerenstvo za natjecanje donijelo je odluku na osnovu zamolbe NK Maksimir i suglasnosti HNK Rijeka.

Naime, NK Maksimir dostavio je 5. rujna mišljenje i preporuku PU Zagrebačke da se utakmica Maksimir – Rijeka planirana za 10. rujna ne može odigrati na igralištu Oboj jer igralište ne omogućava ispunjavanje propisanih uvjeta za sigurno odvijanje utakmice i zbrinjavanje svih gledatelja te upućuju klub da utakmicu organizira na nekom drugom sportskom objektu.

NK Maksimir dostavio je zamolbu da se utakmica sukladno dogovoru s HNK Rijeka odigra u Rijeci na Stadionu HNK Rijeka.