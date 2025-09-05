Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 141
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
ZA 5. KOLO HNL-A

Objavljene kazne hrvatskim klubovima, Hajduk opet najgore prošao

Split: Navijači na tribinama na utakmici Hajduka i Rijeke
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Vecernji.hr
05.09.2025.
u 17:11

Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne.

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 5. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne.

Varaždin - Dinamo (30. kolovoza 2025.)

Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.500 eura

Varaždin
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.800 eura

Hajduk - Rijeka (31. kolovoza 2025.)

Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.500 eura

Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 10.000 eura

Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.500 eura

Istra 1961 - Gorica (29. kolovoza 2025.)

Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura 

Oduševljenje Dinamovih navijača! Veliko pojačanje zapalilo mreže, svi se pitaju samo jedno
Ključne riječi
Hajduk HNL

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još