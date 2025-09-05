Objavljene kazne hrvatskim klubovima, Hajduk opet najgore prošao

Disciplinski sudac SuperSport Hrvatske nogometne lige donio je odluke o disciplinskim kaznama za 5. kolo SuperSport HNL-a. Kažnjeni klubovi zaprimili su detaljno obrazloženje svake kazne.
Varaždin - Dinamo (30. kolovoza 2025.)
Dinamo
Pirotehnika, članak 66., st.2. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 4.500 eura
Varaždin
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 1.800 eura
Hajduk - Rijeka (31. kolovoza 2025.)
Hajduk
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 2.500 eura
Rasizam i drugi oblici diskriminacije, članak 87. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 10.000 eura
Na temelju odredbe članka 38. Disciplinskog pravilnika, izriče se ukupna novčana kazna u visini 12.500 eura
Istra 1961 - Gorica (29. kolovoza 2025.)
Istra 1961
Pirotehnika, članak 66., st.1. Disciplinskog pravilnika
- Kazna: 700 eura