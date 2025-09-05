Objavljene kazne hrvatskim klubovima, Hajduk opet najgore prošao

HNS MORA REAGIRATI

To što Hajduk radi postalo je vrlo opasno! Mladiću su stavili metu na leđa, sve je otišlo predaleko

Belovo suđenje možda nije bilo idealno, ali daleko od toga da je bilo tendenciozno, odnosno da je svjesno pomagao jednoj momčadi. I zato je igra Hajduka protiv sudaca vrlo opasna, jer nastavi li splitski klub tako, već do derbija u 7. kolu s Dinamom hrvatske će suce na Poljudu morati čuvati policija