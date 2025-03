Rijeka se opet slama pod pritiskom prvog mjesta i lova na titulu, ovo joj je ozbiljan udarac

Liga puna nagaznih mina donijela je još jedno iznenađenje i otvorila mogućnost Hajduku da u nedjelju – pobjedom nad Šibenikom – ponovno zasjedne na prvo mjesto. Slaven Belupo bio je, pred 1967 gledatelja u Koprivnici, Rijekina nagazna mina napravivši nevjerojatan preokret u samo 12 minuta: od 0:1 do 2:1! Nema sumnje da je ovo ozbiljan udarac za Rijekine šampionske ambicije.

Rijeka je samo u prvih 20-ak minuta utakmice djelovala razigrano, moćno i silovito, i u tom razdoblju uspjela je „samo” velemajstorskim pogotkom Fruka voditi 1:0. Bio je to potez dostojan hrvatskog A-reprezentativca, ljevicom pod gredu. Rijeka se u tom razdoblju igre činila nezaustavljivim strojem, no sve je to bio samo privid. Naime, taj stroj se nakon pola sata igre počeo gasiti, gubeći pogonsko gorivo, dok je Slaven Belupo odjednom počeo uzlijetati. Dapače, farmaceuti su u drugom poluvremenu potpuno dominirali nad favoriziranim, ali očito premorenim gostom, i ta potpuna kontrola igre iznjedrila je – sasvim zasluženo – dva pogotka u kratkom razdoblju. Najprije Grgić udarcem glavom, a potom i bombetina Dolčeka za oduševljenje na stadionu Apaš.

Tako je Kovačevićeva momčad ponovno zagorčala život kandidatu za titulu; i Dinamu, i Rijeci odnijela je po pet bodova. I ne samo to, nego je i skočila na četvrto mjesto, što je zaista iznad svih očekivanja. Što se to s Rijekom dogodilo u Koprivnici? Slama li se ona ponovno pod pritiskom prvoga mjesta – što joj se već dogodilo u prošloj sezoni - ili jednostavno nema kvalitetu držati postojanom razinu izvedbi kakvima je rušila Hajduk i Dinamo? Jesu li prodaje Galešića, Pašalića i Smolčića u zimskom prijelaznom roku udarci od kojih se ipak nemoguće oporaviti u ovom maratonu od 36 kola?

Rijeka 2. travnja na Rujevici igra polufinale Hrvatskog kupa protiv Istre 1961, a u SHNL-u do kraja prvenstva nadmetat će se s ovim suparnicima: Lokomotivom (u gostima), Varaždinom (doma), Istrom 1961 (u gostima), Osijekom (doma), Dinamom (u gostima), Goricom (doma), Šibenikom (u gostima), Hajdukom (u gostima) i u posljednjem kolu sa Slavenom Belupom (doma).