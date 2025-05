Rijeka je Dinamu poklonila milijune eura! Poslali su ih izravno u Europu, evo koliko će zaraditi

Nogometaši Rijeke napravili su veliku uslugu Dinamu. Osvajanjem Hrvatskog kupa omogućili su mu izravan plasman u grupnu fazu Europske lige sljedeće sezone. Slavi se i u Varaždinu, jer će taj klub, kao četvrtoplasirani u SuperSport HNL-u, zahvaljujući riječkoj pobjedi, igrati u 2. pretkolu Konferencijske lige. Podsjetimo, prema pravilima, osvajač Kupa inače ide u 1. pretkolo Europske lige. Međutim, kako je Rijeka već osigurala kvalifikacije za Ligu prvaka osvajanjem prvenstva, njezino mjesto u Europskoj ligi preuzela je drugoplasirana momčad lige, Dinamo.

Zahvaljujući visokom Uefa koeficijentu, Dinamo ne mora igrati kvalifikacije, već se automatski plasirao u grupnu fazu. Na to je dodatno utjecalo i to što je osvajač Konferencijske lige, Chelsea, izborio Ligu prvaka, čime je njegovo mjesto u Europskoj ligi ustupljeno klubu s najvećim koeficijentom, Dinamu.

To znači da će Dinamova europska sezona početi tek 24. rujna, u 1. kolu grupne faze Europske lige. Da je Slaven Belupo osvojio Kup, Dinamo bi krenuo već sredinom srpnja u 2. pretkolu Konferencijske lige. Osim što je izbjegao pretkola, Dinamo je ovom situacijom već osigurao zaradu od najmanje 11,5 milijuna eura, i to bez odigrane utakmice.

Samo za ulazak u grupnu fazu pripada mu 4,31 milijun eura, a zbog visokog renkinga. Trenutačno je peti klub Europske lige prema Uefinim projekcijama, očekuje se dodatnih sedam milijuna eura iz marketinškog fonda. Uz to, klub će dobivati još 150.000 eura za svaki osvojeni bod u skupini, kao i dodatni bonus koji se isplaćuje na temelju konačnog plasmana u natjecanju, svaka pozicija vrijedi 75.000 eura, umnoženo s faktorom ovisnim o završnom mjestu na ljestvici.

