Fruk i društvo

Rijeka izgleda izraubano. Još jedna gora stvar muči prvake, a vremena za preokret nema puno

Rijeka: Konferencija za medije HNK Rijeke uoči utakmice s Noah FC
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Hrvoje Delač
01.10.2025.
u 07:54

Novi trener Victor Sanchez nije donio ništa dobro. Štoviše, Španjolac luta iz utakmice u utakmicu, osim kup utakmice protiv niželigaša Maksimira nije upisao nijednu pobjedu, a sama igra i njegova taktička rješenja trenutačno ne ulijevaju neko povjerenje da će se momčad vratiti na pobjedničke staze

Ne treba biti posebno studiozan i pronicljiv da bi se konstatiralo da je Rijeka u iznimno lošoj formi i u teškom razdoblju. I to u najgore vrijeme, kad joj počinje ubitačan ritam između igranja HNL-a i europske skupine u kojoj je čekaju teška gostovanja, nezgodni protivnici i puno putovanja... A momčad već sad izgleda izraubano! Da stvar bude gora, aktualni prvak u nacionalnom prvenstvu zauzima predzadnje mjesto, malo ispred Vukovara koji ju je, usput rečeno, pobijedio u međusobnom ogledu.

Prije samo nekoliko mjeseci situacija je izgledala idilično: osvojena je dvostruka kruna, trener Đalović imao je punu podršku, igrači Rijeke bili su zanimljivi na tržištu. No nešto se u međuvremenu okrenulo i ozračje u klubu potpuno je suprotno. Predsjednik Mišković prije nekoliko dana izjavio je da mu već na pripremama sve skupa nije izgledalo dobro, a to se kasnije odrazilo i na igru i na rezultate. Trener Đalović platio je to glavom, ali ni novi trener Victor Sanchez nije donio ništa dobro. Štoviše, Španjolac luta iz utakmice u utakmicu, osim kup utakmice protiv niželigaša Maksimira nije upisao nijednu pobjedu, a sama igra i njegova taktička rješenja trenutačno ne ulijevaju neko povjerenje da će se momčad vratiti na pobjedničke staze.

Drama na vrhuncu, što znači pobuna Dinama i Rudeša?

Usporedimo li prošlosezonske rezultate s trenutačnima, jasno je da je došlo do velikog pada. Rijeka je u istom razdoblju prošle sezone imala svega dva poraza, sad ih ima čak šest! I to je samo tri manje nego u cijeloj prošloj sezoni, uključujući sva natjecanja. Ne promijeni li se ubrzo nešto drastično, a ni najveći optimisti u ovom trenutku ne vjeruju u to, već do polusezone mogao bi biti "skinut" broj poraza iz prošle sezone.

Sanchez će se morati trgnuti brzo, dovesti momčad u bolje stanje, kako fizički tako i mentalno. Jer samopouzdanje im je na dnu, a umor glavnih igrača očit. S obzirom na veliki zaostatak u prvenstvu, kao i važnost europskih utakmica, morat će naći dobar balans u momčadi kako bi funkcionirali na dvije fronte. Priliku za prvi važniji rezultat na klupi imat će već sutra, kada u prvom kolu Konferencijske lige Rijeka igra protiv armenskog Noe. Bit će to nezgodno gostovanje, prije svega jer se radi o putovanju od 3000 kilometara. Druga stvar koja ne ide na ruku našem predstavniku jest činjenica da je na klupi armenskog prvaka hrvatski strateg Sandro Perković, koji zasigurno dobro poznaje Rijeku i koji je upoznat sa svim problemima na Rujevici.

I trenutačna forma momčadi na strani je Armenaca. Dok je Rijeka u posljednjih sedam susreta upisala samo već spomenutu pobjedu protiv Maksimira (uz tri poraza i tri remija), Noah ima po jedan remi i poraz te pet pobjeda, uključujući i dvije protiv ljubljanske Olimpije, lanjskog "krvnika" Rijeke, što je dovoljno upozorenje da se radi o ozbiljnom protivniku. Govori tome u prilog i činjenica da je Noah postao prva armenska momčad koja je dvije sezone zaredom zaigrala u skupinama europskih natjecanja. Doduše, armenski mediji i u takvoj su situaciji pronašli razloge za kritiku pa Perkoviću i njegovu stožeru predbacuju neuvjerljivost jer su do zadnje dvije pobjede stigli pogocima tek u završnim minutama susreta. No bivšeg trenera Dinama to ne uzbuđuje.

– Drugu utakmicu zaredom zabili smo pobjednički pogodak u zadnjim minutama, što pokazuje našu snagu i karakter. Čestitam igračima. Bio bih zabrinut da nismo stvarali prilike, ali stvorili smo ih dovoljno. Osim toga, protiv Rijeke nas čeka sasvim drukčiji susret – rekao je Perković.

Spomenimo i to da je Rijeka gotovo triput vrednija momčad po Transfermarktu (37 milijuna Rijeka, Noah 13 milijuna), ali to će trebati pokazati i na terenu, koji je jedino mjerilo. Svi mi u Hrvatskoj nadamo se i vjerujemo da će tako i biti.
MA
Maltese
08:16 01.10.2025.

Ovo samo potvrđuje ono što smo svi znali: Rijeka je slučajno postala prvak prošle sezone , isključivo zahvaljujući užasno lošem Dinamu, najgorem unazad 15 godina, ali čak i to im je bilo jedva dovoljno jer su postali prvaci s istim brojem bodova kao Dinamo, ali boljim međ.omjerom! Ovaj Dinamo danas bi igrao grupnu fazu LP i amo bi imao što pokazati za razliku od Rijeke koja sramoti HR nogomet i umjesto LP igra KL!

IO
ioniq
08:39 01.10.2025.

Rijeka je solidan HNL klub, povremeno nešto bolji od hajduka i daleko iza Dinama. Rijeka može biti prvak ne samo kad skoči iznad svog prosjeka, nego i kad Dinamo padne debelo ispod svog prosjeka...to se dogodilo dvaput i rijeka je dvaput bila prvak

KU
Kujttim
08:30 01.10.2025.

Objavljivanje prodaje urušilo je zdrave temelje i unijelo nestabilnost u klub. Za Miškovića su svi znali koliko je posvećen Rijeci, a onda, u najvažnijem dijelu sezone, a za Rijeku je to kolovoz (tu se određuje koliko će i da li će klub zaraditi novac u Europi), počinje pisati o prodaji. Sada nema Europe, a Rijeka ima učinak od 29% osvojenih bodova. Iz 8 utakmica imaju samo jednu pobjedu, a recimo Hajduk, ima već upisanih 5 pobjeda.

