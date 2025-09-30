Naši Portali
POVUKLI SE

Što čeka Rijeku i Miškovića nakon što su Amerikanci odustali od kupnje?

Rijeka i Istra sastali se u 8. kolu SuperSport HNL-a
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
Autor
Tomislav Dasović
30.09.2025.
u 09:24

Rijeka nakon osam kola već sada zaostaje za liderom Dinamom čak 12, a za drugoplasiranim Hajdukom devet bodova

Američki biznismen Bill Foley odustao je od kupnje Rijeke, doznali smo iz izvora bliskih klubu s Rujevice, ne precizirajući razloge zbog kojih se dogodio prekret u poslu koji se već smatrao gotovim. Istodobno, u intervjuu Novom listu i predsjednik kluba izjavio je kako Rijeka nije prodana.

Cijelu operaciju preuzimanje Rijeke vodio je prvi Foleyev operativac Tim Bezbatchenko, inače čelnik klubova u većinskom Foleyevu vlasništvu, Bournemoutha, Aucklanda, Lorienta i Hiberniana. Bezbatchenko se trebao ovaj mjesec pojaviti u Rijeci i završiti posao – ali u novonastalim okolnostima jednostavno se nije pojavio. On je prvi čovjek grupacije Black Knight koja je vlasnik spomenutih klubova.

Dakle, Rijeka i dalje nema novog vlasnika iako su vijesti s Rujevice proteklog ljeta govorile kako je pitanje dana kada će Amerikanci preuzeti klub, osobito kada je Rijeku ljetos pojačao napadač Bournemoutha Daniel Adu-Adjei. Taj je 20-godišnji Englez do sada ostvario tri nastupa za Rijeku u HNL-u, na travnjaku ukupno proveo 112 minuta, i nije postigao nijedan pogodak.

Tako Rijeka ostaje u rukama Damira Miškovića, a vrijeme će pokazati u kojemu će smjeru klub ići sada kada na vidiku nema novih ulagača i nužne financijske injekcije. Naime, u NK Rijeka proteklog se ljeta dogodio svojevrstan presedan: klub nije prodao nijednoga od dvojice svojih najboljih igrača, ni Tonija Fruka, ni Niku Jankovića, dok su Selahi, Djouahra, Goda... otišli s Rujevice bez odštete. Dakle, klub u ljetnom prijelaznom roku nije inkasirao od transfera, a nije se usrećio ni zaradom od Europe, budući da su mu izmaknuli i Liga prvaka (ispali od Ludogoreca), i Europska liga (ispali od PAOK-a).

Zbog toga je Mišković ekspresno smijenio šampionskog trenera Radomira Đalovića te na poziciju novog šefa struke ustoličio Španjolca Victora Sancheza. Sve ove akrobacije prouzročile su katastrofalan Rijekin start u SuperSport HNL-u, pa tako aktualni prvak nakon osam odigranih kola već sada zaostaje za liderom Dinamom čak 12, a za drugoplasiranim Hajdukom devet bodova. I tko zna u kojem će smjeru Rijeka ići od zime, osobito ako predsjednik bude prisiljen transferirati Jankovića i Fruka...
Rijeka damir mišković

