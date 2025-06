Rijeka dovodi bivšeg vatrenog? S njim bi mogla napasti Ligu prvaka, pregovori su počeli

Nogometnim kuloarima na Kvarneru, ali i na Apeninima, proširila se vijest koja ima potencijal postati prava transfer-bomba ljetnog prijelaznog roka. Prema pisanju talijanskih medija, koje je prvi potvrdio poznati stručnjak za transfere i insajder Nicolò Schira, Rijeka je pokazala ozbiljan interes za angažmanom Marka Roga, 29-godišnjeg veznjaka i nekadašnjeg hrvatskog reprezentativca. Schira navodi kako su pregovori između riječkog prvoligaša i Roga, odnosno njegovog kluba Cagliarija, već započeli. Ova informacija dolazi kao grom iz vedra neba i signalizira da uprava kluba s Rujevice nakon naslova prvaka misli izuzetno ozbiljno u nadolazećoj sezoni te želi složiti momčad koja će biti konkurentna na svim frontovima, kako u domaćem prvenstvu, tako i u Europi. Angažman igrača Rogovog kalibra bio bi jasan pokazatelj tih ambicija. S Rogom bi Rijeka mogla napasti i skupine Lige prvaka.

Detalji potencijalnog transfera još nisu u potpunosti poznati, no jasno je da se radi o kompleksnoj operaciji. Marko Rog ima važeći ugovor s talijanskim prvoligašem Cagliarijem sve do ljeta 2026. godine, što znači da Rijeka mora pronaći model koji bi zadovoljio sve tri strane. Spominje se nekoliko opcija, a jedna od njih je opcija posudbe do isteka ugovora. Druga, financijski zahtjevnija, ali za Rijeku dugoročno isplativija opcija bio bi potpuni raskid ugovora s Cagliarijem, čime bi Rog postao slobodan igrač i mogao potpisati za Rijeku bez odštete. Takav scenarij ovisio bi o spremnosti talijanskog kluba da se odrekne igrača na kojeg, čini se, više ne računaju u potpunosti, ali i o financijskim apetitima samog igrača.

Podsjetimo, Marko Rog je jedan od najvećih talenata koji su proizašli iz HNL-a u posljednjem desetljeću. Nakon sjajnih partija u dresu RNK Splita, 2015. godine ostvario je tada rekordan transfer u Dinamo, gdje se prometnuo u ključnog igrača i zaslužio poziv u reprezentaciju. Njegov talent nije prošao nezapaženo pa je uslijedio transfer vrijedan preko 13 milijuna eura u Napoli. Nažalost, njegova karijera u Italiji, kao i na posudbi u Sevilli, bila je isprepletena s teškim ozljedama, ponajviše s dvije rupture križnih ligamenata koje su ga na duže vrijeme odvojile od terena. Upravo su ga te ozljede spriječile da dosegne puni potencijal i ostvari karijeru kakva mu se predviđala. Povratak u HNL, u ambicioznu sredinu poput Rijeke, mogao bi za njega predstavljati idealnu priliku za potpuni restart karijere.

Za Rijeku bi dolazak Marka Roga predstavljao monumentalno pojačanje i jasnu poruku najvećem rivalu Dinamu. Nakon sezone u kojoj su došli do dvostruke krune, na Rujevici su svjesni da im je za dodatan iskorak potreban igrač koji donosi prevagu – iskustvo, kvalitetu i pobjednički mentalitet. Rog, unatoč svim problemima s ozljedama, posjeduje sve te karakteristike. Njegovo iskustvo igranja u Serie A i La Ligi, kao i 21 nastup za Vatrene, bili bi neprocjenjivi za svlačionicu Radomira Đalovića. Bio bi to potez koji bi galvanizirao navijače i cijeli klub.