Riječka publika rekla je sve što misli o porazu na kraju. Nisu zaboravili emocije prema dinamovcima

Cijeli tjedan Rijeka se pripremala za veliki derbi s Dinamom, a na kraju je on ispao njihovo veliko razočarenje. Ali samo u rezultatskom smisli. Pale su trupe Željka Sopića, no na Rujevici je bila neka posebno topla emocija prema igračima u bijelom. Nogometni kuloari u Rijeci bili su svjesni važnosti ove utakmice koju su ipak dočekali s velikom strepnjom. Svjesni kako je momčad Željka Sopića još u prošlom kolu, u porazu protiv Lokomotive, pokazala prve naznake psihološkog pada. Pričao mi je o tome i Mate, veliki navijač Rijeke, koji je prije utakmice podno zapadne tribine zavapio: 'Remi bi za nas bio idealan, jer pobijedi li Dinamo, priča je završena...' Sudeći po praznini koja je bila itekako vidljiva u očima svakog navijača Rijeke, nakon poraza su sigurno mislili da je uistinu svemu kraj. A što misle o izvedbi svoje momčadi, navijači su jasno pokazali pljeskom i skandiranjem podrške Sopićevoj momčadi. Bila je to, sigurno, još jedna besana noć puna frustracija.

Ključna utakmica

Rujevica se brzo ispraznila, pomirena s činjenicom da će svoju priliku morati tražiti u nekim drugim okolnostima.

Dinamovi navijači mogli su uživati u večeri koja u jednom svom dijelu i nije izgledala tako obećavajuća.

- Bila je ovo ključna utakmica koja je sada definitivno odlučila pitanje naslova prvaka Hrvatske. Po ovo smo došli. Znao sam da su šanse u ovoj utakmici bile podjednake i da je Rijeka u stanju napraviti puno problema Dinamu. Rijeka je odlična momčad, no u zadnje vrijeme bila je malo u padu, a Dinamo se cijelo vrijeme dizao. Na kraju je, čini mi se, ipak presudila ta psihološka varijanta. Dinamo sada ništa ne može zaustaviti. Obje momčadi su dobre, s jako dobrim trenerima. U Rijeci je sjajnu energiju donio Željko Sopić, odlična je to stvar za hrvatski nogomet da imamo više momčadi koje su u igri za naslov prvaka. Možda ne bi bilo nepravedno da na kraju Rijeka osvoji naslov prvaka. Iskreno se sada nadam da će Dinamo do kraja bez većih stresova ovu priču provesti kraju - pričao je Ante Barišić, veliki navijač Dinama koji je sa sinom u Rijeku došao bodriti svoju momčad.

Pričao je Barišić i prije utakmice o onome što bi moglo presuditi i sjajno predvidio:

- Presudit će individualna kvaliteta, u prvom redu to očekujem od Brune Petkovića, a kod Rijeke bi ključnu ulogu mogao odigrati Marko Pjaca...

Tako je nekako i bilo, no nitko nije mogao predvidjeti Jakirovićeva džokera iz rukava u liku Arbera Hoxhe. Za one prave riječke fanove, to sada ni nije toliko važno, utakmica je izgubljena, a vjerojatno i velika šansa za još jednu povijesnu priču.

A užareno ozračje dočekalo je gostujuću momčad s tribina Rujevice. 'Volim te Rijeko...' skandirali su navijači s tribina riječkog stadiona koji je i ovaj put bio ispunjen do posljednjeg mjesta.

Zanimljiva koreografija

Uoči susreta Armada je napravila zanimljivu koreografiju. Najprije su podigli transparent na kojem je pisalo: 'Godinama pričaju ima nas malo', a onda ju je zamijenila ispucavanjem konfeta i trakica uz dodatak: 'A sve nas je više'. Nije riječka publika zaboravila neke emocije pa je zato salvama zvižduka najprije dočekala bivšeg trenera Sergeja Jakirovića, a veći dio utakmice negodovali su svaki put kada bi Stefan Ristovski primio loptu. One ružne povike s tribina nećemo promovirati.

I ovaj put oko stadiona, uz jako policijsko osiguranje, nekoliko sati prije utakmice, osjećalo se pravo nogometno ozračje. A policija je Dinamove navijače od Grobnika pratila do stadiona na Rujevici. Ništa se, ipak, nije smjelo prepustiti slučaju. Ne treba posebno naglašavati kolika je bila potražnja za ulaznicama za ovu utakmicu. Bez njih su ostali i neki ugledniji članovi Rijekine nogometne obitelji. A lože su opet bile popunjene brojnim hrvatskim nogometnim agentima. Dolazak na Rijekine utakmice već je neko vrijeme postao stvar prestiža, a ovaj derbi nitko ozbiljan iz nogometnog svijeta u Hrvatskoj nije želio propustiti. Puno je bilo i inozemnih skauta, a iznimno zadovoljan bio je sportski direktor nizozemskog prvoligaša NEC Nijmegena.

Nogometni klub s Rujevice uoči utakmice promovirao je hvale vrijednu kampanju u kojoj su pokrenuli humanitarni projekt za pomoć djeci koja žive ispod ruba siromaštva.