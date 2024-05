Dinamo mora biti oprezan! Plesao je po tankoj žici i preživio, idući puta možda i neće

Već smo počeli pisati nekrolog oko novog naslova prvaka Dinama , smišljali epitete kojima bismo hvalili momčad Rijeke , ali u nogometu nije gotovo dok nije gotovo. Pokazalo se to i u velikom, odlučujućem derbiju u borbi za naslov u kojem je na kraju Dinamo s 2:1 slavio nad Rijekom . No, tri četvrtine utakmice upućivalo na takav rasplet, na travnjaku je postojala samo jedna momčad, Rijeka je sve vodila, jurila, pucala, a da Dinamu nije dala niti jedan udarac prema svojim vratima.

GALERIJA Dinamo preokretom slavio na Rujevici! (2:1) Plavi su na korak do naslova

No, nije poentirala, a kad je Pjaca pogodio iz jedanaesterca, dojam je bio da će Sopić ponovno častiti svoje dečke, da će ponovno preskočiti plave na tablici i ovisiti sami o sebi. No, onda se ukazao Bruno Petković, majstor je sam izborio slobodni udarac i onda precizno, preko zida u sami gornji kut pospremio loptu i vratio plave na put prema naslovu prvaka jer i taj bod držao bi Dinamo na vrhu. Plavi su na kraju uspjeli i pobijediti i sad imaju četiri boda više od Rijeke, a uz to su i bolji u međusobnim susretima što je zapravo još jedan dodatni bod prednosti i u tri preostala kola plavi ne bi smjeli ispustiti tu prednost koliko je god Jakirović i nakon ove pobjede oprezan.

S pravom je oprezan jer to kako je Dinamo izgledao velikom većinom utakmice ispod svake je kritike i puno toga može zahvaliti i sreći, ali i svojim individualnim kvalitetama s kojima je na kraju dobio ovu utakmicu. Možda je veliku ulogu u krajnjem slavlju Dinama odigralo iskustvo igranja takvih velikih i važnih utakmica. Uz to, plavi su pokazali da se znaju vraćati iz minusa, puno su utakmica okrenuli ili riješili u samim završnicama utakmice. No, sa živcima svojih navijača u posljednje tri utakmice koje su ostale do kraja prvenstva više se ne smiju poigravati. Izborili su veliku prednost, ali plesali su po jako tankoj žici koja je ovaj put izdržala, možda sljedeći put neće.

