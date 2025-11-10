Regionalni mediji bruje o potezu Luke Modrića: 'Najbolji Hrvat svih vremena iznenadio je naciju'

Vijest da su dvije nogometne zvijezde, kapetan vatrenih Luka Modrić i kapetan Atalante Mario Pašalić, na okupljanje reprezentacije stigle komercijalnim letom niskotarifne kompanije Ryanair proširila se brzinom munje i postala glavna tema u regionalnim medijima. Unatoč milijunskim ugovorima i karijerama iz snova, dvojac je bez ikakve pompe sjeo u Boeing koji je poletio iz talijanskog Bergama, dijeleći kabinu s oko 200 "običnih" putnika. Njihov potez, koji oštro odudara od uobičajenog luksuza na koji su navikli vrhunski sportaši, opisan je kao vrhunski primjer skromnosti i prizemnosti, a mediji su Modrića još jednom prozvali "velikanom na terenu i izvan njega" te "pametnim obiteljskim čovjekom" koji zna cijeniti prave vrijednosti.

Čim su putnici shvatili tko sjedi među njima, u avionu je zavladala prava euforija. Let, koji za mnoge predstavlja tek rutinsko putovanje s kartom od dvadesetak eura, pretvorio se u nezaboravno iskustvo. Modrić i Pašalić strpljivo su i s osmijehom pozirali za selfije, razgovarali s putnicima i bez imalo suzdržanosti dijelili trenutke s onima koji ih bodre s tribina. Jedan od putnika svoje je oduševljenje sažeo u objavi na društvenim mrežama koja najbolje opisuje atmosferu: "Let s kartom od 20 €, ali iskustvo – neprocjenjivo", napisao je uz fotografiju s hrvatskim nogometnim ikonama. Upravo ta neposrednost i jednostavnost ono je što navijači najviše cijene, a ovaj potez samo je potvrdio koliko su Modrić i Pašalić bliski s narodom.

Dolazak u Zagreb označio je početak priprema za ključne utakmice koje vatrene očekuju u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Atmosfera u momčadi zasigurno će biti dodatno osnažena ovim pozitivnim primjerom zajedništva i poniznosti koji su pokazali njezini lideri. Pred Hrvatskom su dva odlučujuća dvoboja koja će odrediti sudbinu plasmana na veliko natjecanje, a podrška nacije, dodatno potaknuta ovakvim gestama, bit će im vjetar u leđa.

Hrvatsku reprezentaciju očekuje napeta završnica kvalifikacijskog ciklusa. Prvi ispit na rasporedu je u petak, 14. studenog, kada će na Rujevici dočekati reprezentaciju Farskih Otoka. Samo tri dana kasnije, u ponedjeljak, 17. studenog, slijedi posljednja i potencijalno odlučujuća utakmica – gostovanje kod Crne Gore u Podgorici. Vatrenima je za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo dovoljan samo jedan bod iz ova dva susreta, a s obzirom na formu i atmosferu koja vlada oko reprezentacije, optimizam je na visokoj razini.