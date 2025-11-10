Naši Portali
SVI SU OSTALI U ČUDU

Regionalni mediji bruje o potezu Luke Modrića: 'Najbolji Hrvat svih vremena iznenadio je naciju'

Serie A - Parma v AC Milan
CIRO DE LUCA/REUTERS
VL
Autor
vecernji.hr
10.11.2025.
u 17:19

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić i njegov suigrač Mario Pašalić iznenadili su javnost i putnike na letu iz Bergama za Zagreb. Umjesto privatnim zrakoplovom, na okupljanje Vatrenih stigli su niskotarifnom aviokompanijom, pokazavši nevjerojatnu skromnost koja je odjeknula regijom

Vijest da su dvije nogometne zvijezde, kapetan vatrenih Luka Modrić i kapetan Atalante Mario Pašalić, na okupljanje reprezentacije stigle komercijalnim letom niskotarifne kompanije Ryanair proširila se brzinom munje i postala glavna tema u regionalnim medijima. Unatoč milijunskim ugovorima i karijerama iz snova, dvojac je bez ikakve pompe sjeo u Boeing koji je poletio iz talijanskog Bergama, dijeleći kabinu s oko 200 "običnih" putnika. Njihov potez, koji oštro odudara od uobičajenog luksuza na koji su navikli vrhunski sportaši, opisan je kao vrhunski primjer skromnosti i prizemnosti, a mediji su Modrića još jednom prozvali "velikanom na terenu i izvan njega" te "pametnim obiteljskim čovjekom" koji zna cijeniti prave vrijednosti.

Čim su putnici shvatili tko sjedi među njima, u avionu je zavladala prava euforija. Let, koji za mnoge predstavlja tek rutinsko putovanje s kartom od dvadesetak eura, pretvorio se u nezaboravno iskustvo. Modrić i Pašalić strpljivo su i s osmijehom pozirali za selfije, razgovarali s putnicima i bez imalo suzdržanosti dijelili trenutke s onima koji ih bodre s tribina. Jedan od putnika svoje je oduševljenje sažeo u objavi na društvenim mrežama koja najbolje opisuje atmosferu: "Let s kartom od 20 €, ali iskustvo – neprocjenjivo", napisao je uz fotografiju s hrvatskim nogometnim ikonama. Upravo ta neposrednost i jednostavnost ono je što navijači najviše cijene, a ovaj potez samo je potvrdio koliko su Modrić i Pašalić bliski s narodom.

Dolazak u Zagreb označio je početak priprema za ključne utakmice koje vatrene očekuju u završnici kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026. godine, koje će se održati u SAD-u, Kanadi i Meksiku. Atmosfera u momčadi zasigurno će biti dodatno osnažena ovim pozitivnim primjerom zajedništva i poniznosti koji su pokazali njezini lideri. Pred Hrvatskom su dva odlučujuća dvoboja koja će odrediti sudbinu plasmana na veliko natjecanje, a podrška nacije, dodatno potaknuta ovakvim gestama, bit će im vjetar u leđa.

Hrvatsku reprezentaciju očekuje napeta završnica kvalifikacijskog ciklusa. Prvi ispit na rasporedu je u petak, 14. studenog, kada će na Rujevici dočekati reprezentaciju Farskih Otoka. Samo tri dana kasnije, u ponedjeljak, 17. studenog, slijedi posljednja i potencijalno odlučujuća utakmica – gostovanje kod Crne Gore u Podgorici. Vatrenima je za izravan plasman na Svjetsko prvenstvo dovoljan samo jedan bod iz ova dva susreta, a s obzirom na formu i atmosferu koja vlada oko reprezentacije, optimizam je na visokoj razini.
Luka Modrić

