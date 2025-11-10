Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 166
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
FANOVI ODUŠEVLJENI

Luka Modrić posjeduje bogatstvo, ali nećete vjerovati kako je došao u Zagreb na okupljanje vatrenih!

Hrvatska reprezentacija stigla u Kairo
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/6
VL
Autor
Stjepan Meleš
10.11.2025.
u 08:50

Putnici su ih brzo primijetili pa naši reprezentativci nisu mogli izbjeći selfie s onima koji su se htjeli fotografirati

Kapetan vatrenih i zvijezda Milana Luka Modrić te Atalantin kapetan Mario Pašalić na današnje su okupljanje reprezentacije Hrvatske stigli sinoć letom iz talijanskog Bergama. Iako su tijekom bogatih karijera zaradili puste milijune, odabrali su letjeti niskotarifnim Ryanairom s kojim se može letjeti već za 20-ak eura, na oduševljenje 200-tinjak putnika, koliko ih je bilo sinoć u Boeingu koji je u zagrebačku zračnu luku sletio u 23 sata.

Putnici su ih brzo primijetili pa naši reprezentativci nisu mogli izbjeći selfie s onima koji su se htjeli fotografirati. Podsjetimo, vatrene očekuju dvije završne utakmice u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, prvo ćemo ugostiti Farske Otoke, a potom putujemo u Podgoricu kod Crne Gore. 

Modrić se sjajno prilagodio na novi nogometni život u Italiji, brzo je osvojio navijače Milana i tamošnje medije, pa unatoč tome što je zagazio u 41. godinu, najbolje je ocijenjeni nogometaš Serie A prema SofaScoreu. S druge strane, Pašalić je postao legenda Atalante i kapetan, ali čini se da mu trener još neće dugo ostati Ivan Jurić koji je na korak do otkaza poslije poraza od Sassuola kod kuće. 

Podsjetimo, reprezentacija Farskih otoka stiže na Rujevicu, gdje ćemo igrati u petak u 20:45. Hrvatska će gotovo sigurno biti prva u svojoj skupini i izravno se plasirati na svjetsko prvenstvo, koje se sljedeće godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Bod protiv Farskih otoka bit će dovoljan za potvrdu prvog mjesta.

Legendarni borac poslao poruku Cro Copu: Nadam se da treniraš, spreman sam za pravu borbu
Ključne riječi
hrvatska nogometna reprezentacija Zagreb Vatreni Luka Modrić

Komentara 18

Pogledaj Sve
DO
doberdedec
09:25 10.11.2025.

Normalni ljudi.

LE
Levanto
09:44 10.11.2025.

Velikan na terenu i van njega. Pametan obiteljski čovik, koji pamti i grube životne uspomene.

BA
Banzo
09:48 10.11.2025.

Možda je trebao kao bivši ministar jovanović,kolima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja