Luka Modrić posjeduje bogatstvo, ali nećete vjerovati kako je došao u Zagreb na okupljanje vatrenih!

Kapetan vatrenih i zvijezda Milana Luka Modrić te Atalantin kapetan Mario Pašalić na današnje su okupljanje reprezentacije Hrvatske stigli sinoć letom iz talijanskog Bergama. Iako su tijekom bogatih karijera zaradili puste milijune, odabrali su letjeti niskotarifnim Ryanairom s kojim se može letjeti već za 20-ak eura, na oduševljenje 200-tinjak putnika, koliko ih je bilo sinoć u Boeingu koji je u zagrebačku zračnu luku sletio u 23 sata.

Putnici su ih brzo primijetili pa naši reprezentativci nisu mogli izbjeći selfie s onima koji su se htjeli fotografirati. Podsjetimo, vatrene očekuju dvije završne utakmice u sklopu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, prvo ćemo ugostiti Farske Otoke, a potom putujemo u Podgoricu kod Crne Gore.

Modrić se sjajno prilagodio na novi nogometni život u Italiji, brzo je osvojio navijače Milana i tamošnje medije, pa unatoč tome što je zagazio u 41. godinu, najbolje je ocijenjeni nogometaš Serie A prema SofaScoreu. S druge strane, Pašalić je postao legenda Atalante i kapetan, ali čini se da mu trener još neće dugo ostati Ivan Jurić koji je na korak do otkaza poslije poraza od Sassuola kod kuće.

Podsjetimo, reprezentacija Farskih otoka stiže na Rujevicu, gdje ćemo igrati u petak u 20:45. Hrvatska će gotovo sigurno biti prva u svojoj skupini i izravno se plasirati na svjetsko prvenstvo, koje se sljedeće godine igra u SAD-u, Meksiku i Kanadi. Bod protiv Farskih otoka bit će dovoljan za potvrdu prvog mjesta.