Hrvat je osvojio 'čizmu': 'Nikola Vlašić je ekstra klasa i luksuz za Torino'

Sjajni vatreni Nikola Vlašić odlično je odradio susret 14. kola talijanskog prvenstva u kojem je Torino slavio protiv Sampdorije rezultatom 2:0.

Vlašić je prvo asistirao Nemanji Radonjiću za pogodak, a onda se upisao u listu strijelaca i postavio konačan rezultat. Nikolina forma zasigurno veseli i izbornika Zlatka Dalića koji ga je pozvao za SP u Kataru, Vlašić bi trebao biti jedan od važnijih igrača u rotaciji hrvatske reprezentacije.

Talijanski mediji oduševljeni su igrama bivšeg igrača Hajduka i Evertona, Tuttomercato je dao svoj komentar:

- Luksuz za Torino, izvrsna klasa. Igrao je kao lažna devetka te sjajno surađivao s ofenzivnim veznim igračima. Odlično je asistirao Radonjiću i pokazao kako je sposoban čuvati loptu okrenut leđima golu, a zatim zabiti.

Foto: Claudio Benedetto / ipa-agency.net Nikola Vlasic (Torino FC) celebrates the goal during Torino FC vs UC Sampdoria, italian soccer Serie A match in Turin, Italy, November 09 2022 Photo: Claudio Benedetto / ipa-agency.n/IPA

Ivan Jurić također se pohvalno oglasio se Vlašiću na press konferenciji...

- Vlašić je kompletan igrač i sve radi ispravno na terenu, u mojim zamislima, on nikada nije bio upitan.

Podsjetimo, Hrvat je u Torinu na posudbi iz West Hama, ali vrlo vjerojatno će mu ugovor biti otkupljen, ima više zainteresiranih klubova.

