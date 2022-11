Najboljih 11 koji ne idu u Katar: Tri dinamovca, Dalićev neželjeni i posuđenik iz Moskve

Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis putnika na Svjetsko prvenstvo u Katru.

Na njemu se nalazi 26 imena, što je za neke zemlje poput Hrvatske, koje nemaju mnogo kvalitetnih igrača, možda i previše. Za samu Hrvatsku, pak, premalo je.

09.11.2022., Zagreb

Naime, skraćivanje proširenog popisa od 34 imena rezultiralo je time da će neki sjajni domaći igrači morati ostati kod kuće. A neki mjesto nisu pronašli ni na njemu...

Iako je kao četvrtog golmana, koji je kasnije ispao, Dalić uvrstio Nediljka Labrovića, Rijeka se ne snalazi u novoj sezoni HNL-a, a nakon poraza protiv BSK Bijelog Brda nisu više ni u Kupu.

Stoga bi poziciju vratara zauzeo Dominik Kotarski, čuvar mreže u grčkom PAOK-u, prethodno 'jedinica' Gorice. Ove je sezone obranio kazneni udarac i triput svoj gol sačuvao netaknutim.

23.09.2022., Pula - Kvalifikacijska utakmica za Europsko prvenstvo 2023., Hrvatska U21 - Danska U21. Dominik Kotarski

Na pozicijama stopera nalaze se Duje Ćaleta-Car (Southampton) i Marin Pongračić (Lecce), koji su bili na proširenom popisu, ali su zbog jake konkurencije u središnjem dijelu obrane izostavljeni.

U Dinamo je stigao kao veznjak, no Robert Ljubičić danas je prije svega lijevi bek. Samo tri mjeseca na Maksimiru bila su dovoljna da osvoji simpatije navijača i potakne HNS da ga 'preotmu' od Austrijskog nogometnog saveza. Na svoj će debi, ipak, još malo pričekati.

16.10.2022., stadion Maksimir, Zagreb - SuperSport HNL, 13. kolo, GNK Dinamo Zagreb - NK Varazdin. Robert Ljubicic

Filip Uremović u berlinskoj je Herthi primarno stoper, dok je u reprezentaciji igrao na desnoj strani obrane. Povremeni bek vatrenih standardan je prvotimac u glavnom gradu Njemačke.

Sva tri igrača koja smo odlučili uvrstiti u vezni red imaju ili su imali doticaja s Dinamom. Jedna od najvećih dvojbi izbornika bila je oko toga hoće li uzeti Kristijana Jakića ili Josipa Mišića. Veznjak Eintrachta na kraju je dobio kartu, a dinamovac ostao u Zagrebu.

24.02.2022., stadion Maksimir, Zagreb - Uzvratna utakmica sesnaestine finala UEFA Europske lige, GNK Dinamo - FC Sevilla. Josip Misic

Luka Ivanušec, jedan od najmlađih debitanata u 'kockicama', za Hrvatsku je prvi put nastupio još prije Svjetskog u Rusiji, bilo je to u siječnju 2017. Danas je ustaljen među modrima, s dva pogotka i četiri asistencije u novoj sezoni.

Inače igrač moskovskog Dinama, danas na posudbi u Bologni, Nikola Moro treći je adut na sredini terena. Bio je već u nekim kombinacijama kod Dalića, debitirao u ožujku, ali nije se našao ni na proširenom popisu.

A kod Dalića ni u jednoj kombinaciji nije bio Ante Rebić. Poznato je zašto: Milanov napadač je po završetku prošlogodišnjeg Eura istaknuo kako mu je žao što nisu imali 'nekog da iskoristi ovu generaciju'.

August 13, 2022 AC Milan's Ante Rebic

Nakon uspješne prošle sezone u Italiji, Josip Brekalo vratio se u Wolfsburg. Iako je ondje trener Niko Kovač, Brekalo je tek zamjena i još nije ulovio formu kakvom se predstavio u Torinu - odigrao je tek tristotinjak minuta, nedovoljno za nacionalni dres.

Najraspoloženiji ofenzivac Hrvatske je Antonio Čolak, s 15 golova u 25 nastupa za Rangerse, koji zaključuje postavu. Prednost je dobio Ante Budimir, igrač španjolske Osasune. Zbog izostavljanja Čolaka navijači iz Škotske Daliću su poželjeli da mu Katar bude zadnje natjecanje.

October 8, 2022, Glasgow, United Kingdom: Antonio Colak of Rangers scores his second and Rangers third goal during the cinch Premiership match at Ibrox Stadium, Glasgow.

POSTAVA

Vratar: Dominik Kotarski

Braniči: Robert Ljubičić, Duje Ćaleta-Car, Marin Pongračić, Filip Uremović

Vezni: Josip Mišić, Luka Ivanušec, Nikola Moro

Napad: Ante Rebić, Antonio Mirko Čolak, Josip Brekalo.

