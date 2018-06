Pet igrača iz prve postave neće igrati protiv Islanda?

Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Argentinu (3:0) i osigurala osminu finala SP-a. Svoje dojmove nakon jedne od najvećih pobjeda vatrenih iznio je i izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije. Vatrene u skupini još čeka u utorak dvoboj s Islandom.

Hrvatski izbornik je istaknuo da želi prvo mjesto. U 17 sati igraju u našoj skupini Nigerija i Island.

- Htio bih da budemo prvi u skupini. Poklopi li nam se danas rezultat, onda smo prvi. Moramo voditi brigu o sebi, imamo neke igrače pod žutim kartonima i doći će do promjena u sastavu. Ja bih htio da budemo prvi, ne bih htio da kalkuliramo oko protivnika jer to se obije o glavu. Neću staviti one koji imaju žute kartone jer to bi bio preveliki rizik, tu su 22 igrača koja mogu igrati - rekao je Dalić.

Žute kartone u prve dvije utakmice dobili su Brozović (2), Rakitić, Rebić, Mandžukić i Vrsaljko.

Je li pobjeda protiv Argentine najveći trijumf u vašoj karijeri?

- To je bila moja najveća pobjeda kao izbornika i trenera. Svaka nova utakmica je najteža i najvažnija, ali dobiti Argentinu i Messija 3-0, superiorno, biti bolji u svim segmentima utakmice, to se rijetko doživimo. Moramo biti ponosni, to nas ne smije prebaciti i ne smijemo prijeći u euforiju - istaknuo je hrvatski izbornik i nastavio:

- Moramo gledati sebe, sigurno sada cijeli svijet drugačije gleda na Hrvatsku. Mi sami sebi možemo biti najveći protivnici... Cijeli SP je dosta čudan, favoriti teško pobjeđuju, nije lako i sve reprezentacije igraju dobar nogomet, a mene veseli da će drugi misliti o nama. Moramo biti po strani i ići korak po korak. Vjerujemo u sebe.

Je li Brozović našao mjesto u prvoj postavi?

- U cijelom mandatu puno razgovaram s igračima i vodim brigu o njima. Prije utakmice s Argentinom sam zvao Luku, Ivana, kao i tri igrača koji su bili kandidati. Objasnio sam im što očekujem od te pozicije, tog igrača koji će biti Luku i Ivanu korektor. Oni u Realu i Barci imaju korektore - dodao je Dalić i nastavio:

- Na nama je bila odluka koji to igrač treba biti i stožer i ja smo zaključili da je Marcelo najživlji i to je igrao u Interu zadnja 2-3 mjeseca. Badelj je bio prvi izbor, a tu je i Kovačić koji nije u ritmu. Izbor je pao na Brozovića. Moram pohvaliti skauting Nigerije i Argentine, Vukojević i Jerkan su sve saznali o protivnici. Naši igrači imali su na ploči sve zapisano, skauting je odrađen fantastično.

Rebić je pokazao nervozu tijekom prvog poluvremena, a dobio je i žuti karton.

- Ante je donio agresivnost, brzinu, koju nismo imali po drugoj strani. Imali smo samo jedno krilo, to je Perišić. On ne odustaje, gazi, ruši sve pred sobom. Nekad mora u tim stvarima naći granicu, a jučer je bio na granici kartona. On sazrijeva kao igrač, ne može to preko noći. On se potrošio energetski, kao i Perišić u fazi obrane, morate saznati da obojica igraju fazu obrane fantastično i tu se jako puno potroše i nekad im malo fali u završnici. Opet smo nadtrčali protivnika. Rekao sam im na poluvremenu 'samo karakter, ne odustati', ali ako samo jedan pukne u tom segmentu, puca cijeli sistem. Prosjek je preko deset kilometara po igraču, Brozović je imao 11,5 što je ogroman prosjek nakon naporne sezone - zaključio je Zlatko Dalić.

