Real izgubio gradski derbi s Atleticom! Prvim porazom sezone pali su na treće mjesto

U velikim madridskom derbiju Atletico Madrid je na stadionu Civitas Metropolitano pobijedio Real Madrid sa 3-1 nanijevši "Kraljevskom klubu" prvi poraz sezone. Zanimljivo, sva tri gola Atletico je zabio udarcima s glavom pri čemu je dvostruki strijelac bio Alvaro Morata (4, 46), a pogodak je postigao i Antoine Griezmann (18). Za Real je zabio Toni Kroos (35).

Luka Modrić je za Real igrao samo prvo poluvrijeme, dok je Ivo Grbić bio na Atleticovoj klupi. "El Derbi Madrileno" je sjajno počeo za domaći sastav. Alvaro Morata je već u četvrtoj minuti zabio za 1-0. Samuel Lino je sjajno ubacio s desne strane, a Morata pored pasivnog Alabe uspješno glavom matirao Kepu za 1-0.

GALERIJA Hrvatska 'pomela' Latviju: Vatreni na Rujevici slavili s 5:0

U 18. minuti je već bilo 2-0, a pogodak glavom je postigao Antoine Griezmann. Ovoga puta ubacio je Saul Niguez. Real Madrid je do poluvremena uspio smanjiti, u 35. minuti s ruba kaznenog prostora pogodio je Toni Kroos.

Modrić, koji je krenuo od prve minute, ostao je u poluvremenu u svlačionici, a umjesto njega zaigrao je Joselu. Međutim, uslijedio je novi šok za goste. Saul Niguez je u prvoj minuti nastavka ubacio, a Morata još jednom zabio glavom pored uspavane Realove obrane. U 65. minuti među domaće strijelce se mogao upisati i Mario Hermoso, no njegov udarac glavom završio je u okviru gola.

VEZANI ČLANCI:

U ranije odigranom susretu Real Sociedad je pobijedio Getafe sa 4-3 ostvarivši drugu pobjedu sezone. Bio je to susret u kojem je domaćin poveo, Getafe je okrenuo rezultat do kraja poluvremena, no Real Sociedad se u nastavku izborio pobjedu. Kod domaćina golove su zabili Takefusa Kubo (2), Mikel Oyarzabal (61-11m, 88) i Brais Mendez (66), a za goste Carles Alena (39), Borja Mayoral (45+5-11m) i Juanmi Latasa (90+2).

Rayo Vallecano i Villarreal su odigrali 1-1. Gosti su poveli u 15. minuti preko Alexandera Sorlotha, a izjednačio je Kike Perez minutu kasnije. Identičnim rezultatom je završio i susret između Real Betisa i Cadiza, dok je Las Palmas pobijedio Granadu sa 1-0 upisavši prvu pobjedu sezone.

Barcelona i Girona vode na ljestvici sa po 16 bodova, Real Madrid ima bod manje, dok je Athletic Bilbao četvrti sa 13 bodova. Atletico Madrid je sada peti sa 10 bodova, ali i susretom manje.

VIDEO Modrić vidio navijača u hrvatskom dresu te ga iznenadio poklonom, njegov potez dirnuo je i Real Madrid