EUROPSKI DEBAKL

Razočarani Đalović se ispričao: 'Prvi preuzimam odgovornost, ali možemo ih pobijediti'

Susret Rijeke i Shelbournea u prvoj utakmici trećeg pretkola za ulazak u Europsku ligu
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
Martin Bubanović
07.08.2025.
u 09:00

"Bilo je nervoze kod igrača i puno grešaka. Napravili smo puno tehničkih pogrešaka. Time smo dali Ircima samopouzdanje. Nismo dobro reagirali", zaključio je Radomir Đalović

Rijeka je doživjela neugodan poraz na domaćem terenu od irskog prvaka Shelbournea, koji je u prvoj utakmici trećeg pretkola Europske lige slavio s 2:1. Iako su Riječani u susret ušli kao izraziti favoriti, prednost nisu uspjeli zadržati. Poveli su pogotkom Nike Jankovića u 56. minuti, no gosti su preokrenuli preko Samuela Bonea i Johna Martina. Uzvratna utakmica igra se u utorak u 20:45 u Dublinu.

Trener Rijeke, Radomir Đalović, nije skrivao razočaranje nakon utakmice: "Dogodio se jako bolan poraz. Imali smo problema s ozljedama, nedostajala su nam tri-četiri igrača, a tijekom utakmice ozlijedio se i Majstorović. Zabijemo gol, a onda primimo neshvatljive pogotke iz centaršuteva, radimo pogreške koje smo se dogovorili da nećemo raditi i u situacijama na koje moramo paziti. Bili smo kao blokirani."

Osvrnuo se i na slabosti u napadu protiv organizirane obrane Shelbournea: "Nismo imali ideju protiv niskog bloka, udarali smo glavom o zid. Uopće nismo koristili visokog Jurića u kaznenom prostoru i radili smo previše tehničkih pogrešaka. Time smo dali Ircima samopouzdanje."

Unatoč svemu, Đalović vjeruje u mogućnost preokreta u uzvratu, gdje očekuje jači kadar: "Bili smo loši, ispričavam se navijačima i moramo preuzeti odgovornost, ja prvi. Opet, vjerujem da ćemo biti pravi i da možemo pobijediti u Dublinu. Gore ćemo imati pet, šest igrača koji su nam nedostajali."

Na pitanje o mogućem nedostatku europskog iskustva u njegovoj momčadi, trener je odgovorio: "Moguće, ali nismo imali izbora. Nismo imali ni Petroviča, ni Fruka, nije bilo Rukavine, ozlijedio se Majstorović… Opet, imali smo nekoliko iskusnih igrača. Međutim, poanta je bila da nismo bili dobri."

Za kraj, osvrnuo se i na mentalni dio igre: "Bilo je nervoze kod igrača i puno grešaka. Napravili smo puno tehničkih pogrešaka. Ne znam je li u pitanju pritisak ili nešto drugo. Time smo dali Ircima samopouzdanje. Nismo dobro reagirali."

Ključne riječi
Shelbourne Radomir Đalović Rijeka

