Rakitića pitali ostaje li u Hajduku, evo što je odgovorio

Hajduk je u posljednjem kolu HNL-a svladao Šibenik s 1:0, ali bijelima to nije bilo dovoljno za naslov. Prvak je Rijeka, dok je Hajduk završio na trećem mjestu. Je li to bila posljednja utakmica Ivana Rakitića za Hajduk.

- Vidjet ćemo. Sada ćemo ćemo se odmoriti, a onda ću sjesti sa ženom i djecom i vidjeti što i kako dalje - odgovorio je Rakitić.

Hajduk je 20 godina bez naslova prvaka.

- Treba nam stabilnost, pravi projekt. Ne može se mijenjati svake dvije godine. Ali napravili smo iskorak, koliko god to glupo zvučalo. Do zadnjeg kola smo bili u borbi, zadnjih godina to nije bilo tako.

Rakitić je zahvalio treneru Gennaru Gattusu, a onda naglasio:

- Za klub je najvažniji kontinuitet. Ne možeš ženu mijenjati svaka dva-tri dana. Idemo se skupiti, svi volimo Hajduka... Idemo napraviti da Hajduk igra Europu puno godina. To je cilj svih. Hvala Torcidi, uvijek su tu uz nas. Možda su među tri-četiri skupine u cijelom svijetu. Na nama je da im se za tu zahvalnost odužimo titulom.