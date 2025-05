Šibenčani se javno narugali Hajduku, udarili ih tamo gdje najviše boli

Hajduk je svoj posao na Šubićevcu odradio pobijedivši Šibenik rezultatom 1:0 u posljednjem, 36. kolu HNL-a, ali to bijelima nije bilo dovoljno za pomak s trećeg mjesta prvenstvene ljestvice. Tako je Hajduk osmi put u svojoj povijesti sezonu HNL-a završio na trećem mjestu, više puta nego što je sezonu završili kao prvak (6). Tako će Hajduk, neovisno o rezultatu u uzvratu finala kupa, iduće sezone svoj europski put sigurno započeti od drugog pretkola Konferencijske lige.

U prvom poluvremenu zaista nismo vidjeli puno toga konkretnog, a Hajduk se doimao kao ekipa bez žara i urgentnosti. Prva prava prilika bila je djelo Šibenika kad je Kavelj sa svoje polovice odigrao dubinsku loptu za Laću, koji je pobjegao iza leđa Hajdukove obrane i izbio sam ispred Silića. Hajdukov vratar izašao je kao pobjednik u toj situaciji jedan na jedan, no ionako je nakon akcije signalizirano zaleđe Laće. Bijeli su nakon toga imali pokoju polupriliku, većinom iz daljine, a njihova jedina prava prilika u prvom dijelu bio je Krovinovićev udarac glavom iz blizine, koji je otišao točno u vratara Filipovića.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Znakovita situacija dogodila se na pauzi, kad je na stadionu Šibenika puštena pjesma 'Fritula' Petra Graše, čime je poslana jasna poruka dalmatinskim rivalima. To je možda i malo razljutilo bijele koji su u drugo poluvrijeme ušli znatno dinamičnije i konkretnije, nanizavši velik broj prilika preko Rakitića i Pukštasa, a nekoliko puta i preko Livaje. No nije bilo preciznosti sve do 71. minute kad je Brajković s desne strane u kaznenom prostoru Šibenika pronašao lijepo natrčalog Rokasa Pukštasa koji nije imao težak zadatak te je pospremio loptu u mrežu za vodstvo Splićana. Samo četiri minute poslije dogodio se bizaran trenutak zbog kojeg je Hajduk ostao s igračem manje. U 75. minuti Marko Livaja je, dok je lopta bila kod drugih igrača, udario Leonarda Žutu laktom u trbuh i zasluženo zaradio isključenje. Do kraja je Šibenik žestoko pritiskao i lovio oproštaj od HNL-a bez poraza, no Hajduk se uspio obraniti i upisati osmu uzastopnu pobjedu protiv Šibenčana. Kraj se priveo uz ružne scene bakljade zbog koje se zapalio LED panel na Šubićevcu pa su su morali intervenirati i vatrogasci.

Hajduk će definitivno žaliti zbog katastrofalne forme koju je prikazao od 13. travnja do 11. svibnja, kad je nanizao šest uzastopnih ligaških utakmica bez pobjede, upisavši tri remija i tri poraza. No bijeli će ponovno krenuti u novu priču, u novu nadu za napad za hrvatski tron, i to sigurno bez Gennara Gattusa na mjestu trenera, a vrlo vjerojatno i s novim ljudima na čelu kluba. Umjesto Šibenika će, pak, u prvoligaško društvo iduće sezone ući Vukovar ili Opatija, koji idućeg vikenda, 1. lipnja (17.30), u Vukovaru igraju odlučujuću utakmicu za ulazak u HNL. Uoči tog dvoboja Vukovar ima jedan bod više od Opatije.