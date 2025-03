Rakitić: 'Jasno je da je Hajduk u Hrvatskoj broj jedan!' Komentirao i žuti karton Livaji

U najvećem hrvatskom derbiju, dvoboju 24. kola HNL-a, na maksimirskom stadionu nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su odigrali 2-2 (1-1). Dva puta je Dinamo vodio, ali su Splićani uzeli bod kod velikog rivala čime su ponovno stigli na bod minusa od vodeće Rijeke. Dinamo zaostaje za Rijekom sedam bodova, a za Splićanima šest bodova. Dinamo je protiv Splićana poveo u petoj minuti pogotkom Martina Baturina, dok su gosti izjednačili u 31. minuti kada je vlastitu mrežu pogodio Bartol Franjić. Dinamo je opet poveo u 48. minuti, a strijelac je bio Ronael Pierre-Gabriel. Nakon utakmice igru je komentirao Ivan Rakitić.

"Mislim da smo bili blizu pobjede, od početka smo bili konkretnija momčad i blizu tri boda. Nažalost, primili smo dva glupa gola i teško je kad se moraš vraćati. Pokazali smo snagu, želju, borbu do kraja. Imamo osjećaj kao da smo otišli s dva boda manje, a ne dobili jedan. Ali sve je to pozitivno, odigrali smo mušku utakmicu, bilo je svega i svačega, ali možemo biti ponosni kako smo odigrali i neka to bude pozitivan bod za sve ono što dolazi", rekao je Rakitić.

"Svaka utakmica je fešta, ne samo za nas koji volimo Hajduka nego i za hrvatski nogomet. Svi prate Hajdua, mislim da je sasvim jasno da je Hajduk u Hrvatskoj broj jedan. Možemo zahvaliti našim navijačima koji su nas ovdje podržali u velikom broju, jedva čekamo sljedeću utakmicu na Poljudu protiv Gorice i da bude uspješan rezultat", kazao je bivši vatreni pa se osvrnuo na Livaju koji zbog trećeg žutog neće moći nastupiti u idućem kolu: "Svi znamo koliko nam Marko znači, to je sasvim jasno, ali nema smisla da tugujemo. Ne znam je li mu sudac morao dati žuti karton, bio je običan faul, borba za loptu, ništa više. Malo me to iznenadilo. Ali, što je tu je, otvorit će se prostor za drugoga. Uvjeren sam da ćemo biti pravi, a Marko će nas podržati iz svlačionice. Ne igra jedan igrač, mi smo momčad, ima nas skoro 30, imamo svi jednu želju: boriti se za Hajduk i to ćemo učiniti protiv Gorice."

Vratar Lučić pretrpio je težak prekršaj i nokaut na kraju utakmice. "Prije svega, Bogu hvala nije ništa strašno. Na kraju je koliko-toliko dobro prošlo. Vjerujem da nije bilo namjere, bila je borba za loptu, samo mi je žao što sudac nije dao direktan crveni. Da nije bilo VAR-a, prošao bi sa žutim. To je šteta i nerazumljivo. Lučić po cijelom tijelu ima rane, ali, koliko sam ga upoznao ovih mjeseci, dobro će se oporaviti. Zna koliko je bitan za nas, ne samo kao vratar, nego kao momak i pozitivac. Rekao sam sad u svlačionici: 'Danas je on postavio glavu, hvala mu, sutra će drugi. Mi smo momčad, idemo dalje zajedno svi istim putem!'"