Jeličić spustio Gattusu i Cannavaru: 'Trener Slevena je bolji od njih obojice'

U najvećem hrvatskom derbiju, dvoboju 24. kola HNL-a, na maksimirskom stadionu nije bilo pobjednika, nogometaši Dinama i Hajduka su odigrali 2-2 (1-1). Dva puta je Dinamo vodio, ali su Splićani uzeli bod kod velikog rivala čime su ponovno stigli na bod minusa od vodeće Rijeke. Dinamo zaostaje za Rijekom sedam bodova, a za Splićanima šest bodova.

Dinamo je protiv Splićana poveo u petoj minuti pogotkom Martina Baturina, dok su gosti izjednačili u 31. minuti kada je vlastitu mrežu pogodio Bartol Franjić. Dinamo je opet poveo u 48. minuti, a strijelac je bio Ronael Pierre-Gabriel. U 62. minuti je Dinamo ostao s igračem manje nakon drugog žutog kartona Ristovskog, dok je pogodak za 2-2 postigao Filip Krovinović u 91. minuti. U samoj završnici crveni karton je dobio i igrač Dinama Niko Galešić.

Nakon utakmice zbivanja na trenenu i ligi uopće komentirao je Joško Jeličić, stručni komentato MaxSporta. "S obzirom na to da je pogubio sve derbije, logično je da Cannavaro mora biti zadovoljan što nije izgubio. Do isključenja bili su podjednaki. Sad ga čeka Slaven Belupo i bolji trener nego što su i on i gospodin koji je maloprije bio ovdje", kazao je Jeličić misleći pritom na Gennara Gattusa.

"Slaven igra najljepše, Kovačević otkad je došao ima više bodova nego Dinamo, a nisam siguran, ali mislim i Hajduk", dovršio je bivši nogometaš. Doista, Slaven Belupo se pod vodstvom Marija Kovačević pokazao kao iznimno opasna i za svakog neugodna momčad, a Dinamo ne može računati na lake bodove. Plavi su trenutačno treći s 39 bodova. Hajduk ima šest više, a vodeća Rijeka je na 46 bodova.