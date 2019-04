Rađa pokazao bizarnu tetovažu: 'Neka se javi tko je ovo napravio'

Nekadašnji hrvatski košarkaš Dino Rađa vrlo je aktivan na društvenim mrežama. Svojim postovima na Facebooku često oduševi fanove, a takva je i ova posljednja.

Naime, Rađa je na lijevo rame istetovirao imena svoje punice i punca.

Stipe i Mare.

Za one koji ih znaju dosta je reć Stipe i Mare. Ne idu odvojeno nego samo skupa. Ka Roko i Cicibela. Za one koji ih ne znaju ajmo probat opisat. Ja njih obožavan. Koji to zet voli punca i punicu. Punca jos kako ali punicu. Evo ovaj. A koliko ih volin to je posebna priča. Neka se javi jedan koji je tetovira njihova imena a da su jos živi i zdravi. Taj san. Jedan dan me pukla ljubav, otiša, ugravira i doša doma.

Stipe je cili život radija u Škveru. Malo Dojcland pa nazad u Škver. Nema tog kuvara koji će nešto bolje skuvat. Ono narodno, ne ove Michelinove zalogajčiće. Ić s njime na ribe posebni je gušt. Dok ja bacin sidro on je već prvu lignju izvuka. I može bilo ko po metra od njega isti peškafondo bacit uvatiće jednu dok ih Stipe izvuče deset. Kako, neman pojma ali san masu puta na svoje oči gleda. I ništa mu nije teško. Ni vozit dicu ni čuvat u ponoć i u podne ni pazit ni bit dida ipo. Kad vidin kakvi je prema njima i koliko ga vole suze mi dođu na oči.

Mare je ona iz videa od prije par dana. Bolja od kruva. Kad nas dvoje idemo negdi na put možemo dicu ladno ostavit s njima i znamo da će bit sve ok. Doduše malo će više slatkoga dobit ali discipline neće falit. Baba voli peć palačinke. Ali samo dvi kaže kad ja pizdin da puno slatkog dobiju.

Naravno na kraju fala van šta ste moju ljubav napravili onakvu kakva je ali o njoj drugon prilikon.

Voli vas jedini vaš zet.

