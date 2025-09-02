Bosna i Hercegovina nakon senzacionalnog preokreta srušila Grčku, o ovome bruji cijela Europa

Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine priredila je prvorazredno iznenađenje i upisala pobjedu koja će se dugo pamtiti. U ključnom susretu grupne faze kvalifikacija za Eurobasket, izabranici Adisa Bećiragića su nakon nevjerojatnog preokreta svladali košarkašku velesilu Grčku. Iako su Grci bili oslabljeni neigranjem svoje najveće zvijezde Giannisa Antetokounmpa, i dalje su u utakmicu ušli kao apsolutni favoriti, no bh. tim pokazao je izniman karakter i borbenost. Nakon pobjede protiv Cipra te poraza od Španjolske i Italije, Zmajevima je trebala velika pobjeda kako bi zadržali izglede za prolazak u nokaut fazu, a isporučili su upravo to – trijumf koji odjekuje Europom i koji im otvara vrata sljedećeg kruga natjecanja.

Početak utakmice nije nudio naznake senzacije koja će uslijediti. Grčka je krenula silovito, nametnula svoj ritam i vrlo brzo stvorila osjetnu prednost. Otvorili su susret serijom 5:0, a nedugo zatim stigli i do dvoznamenkaste razlike pri rezultatu 18:7. Prva četvrtina završena je vodstvom Grka 25:19, a činilo se kako momčad legendarnog Vasilisa Spanoulisa u potpunosti kontrolira događaje na parketu. Početkom druge dionice, grčka prednost narasla je na maksimalnih +13 (34:21) i u tim se trenucima činilo da bosanskohercegovačkoj reprezentaciji prijeti težak poraz od favoriziranog protivnika. Malo tko je mogao predvidjeti što će se dogoditi u nastavku.

Kada se činilo da je utakmica na putu prema jednosmjernoj ulici, probudili su se Zmajevi i krenuli u jednu od najimpresivnijih serija na turniru. Predvođeni fantastičnom energijom u obrani i pametnim rješenjima u napadu, bh. košarkaši kreirali su nevjerojatnu seriju od 18:0, kojom su u potpunosti preokrenuli rezultat i šokirali grčke igrače i navijače. Od zaostatka 34:21 stigli su do vodstva 39:34, a zamah se u potpunosti prebacio na njihovu stranu. Točku na i sjajnog prvog poluvremena stavio je John Roberson koji je sa zvukom sirene pogodio tricu za vodstvo od 44:38 na poluvremenu. Bio je to potpuni preokret koji je dao ogromno samopouzdanje bh. timu za nastavak susreta.

U drugom poluvremenu Bosna i Hercegovina je nastavila s odličnom igrom. Tricom sjajnog Robersona otvorena je treća četvrtina, a Zmajevi su uskoro stigli i do najveće prednosti na utakmici od 12 poena razlike (53:41). U tim trenucima odličnu rolu odigrao je i Edin Atić, koji je pogađao važne šuteve i držao ekipu na sigurnoj udaljenosti. Iako je sredinom dionice došlo do zabrinutosti zbog ozljede Amara Alibegovića, on se srećom brzo vratio u igru. Važnu tricu pogodio je i Amar Gegić minutu prije kraja četvrtine, čime je odbijen jedan od naleta Grka. U posljednjih deset minuta ušlo se s vodstvom BiH od 61:52, no bilo je jasno da se Grci neće predati bez borbe.

Posljednja četvrtina donijela je pravu dramu. Zmajevi su je otvorili sjajno, poenima Jusufa Nurkića te tricama Gegića i Aleksandra Lazića, čime su pobjegli na velikih +14 (69:55). Ipak, Grčka je pokazala zašto je košarkaška velesila. Malo po malo, predvođeni iskusnim Kostasom Sloukasom i Tylerom Dorseyem, topili su prednost i unosili nervozu u redove BiH. Na tri i pol minute do kraja, Dinos Mitoglou smanjio je zaostatak na samo devet poena, natjeravši izbornika Bećiragića na minutu odmora. Grci su nastavili s pritiskom i došli na samo pet poena zaostatka, prijeteći potpunim preokretom.

U ključnim trenucima odgovornost je preuzeo vođa tima, Jusuf Nurkić. Nakon promašaja, uhvatio je vlastiti ofenzivni skok i pogodio za iznimno važnih 76:69. Grci su promašili otvorenu tricu u sljedećem napadu, a nakon toga su faulovima pokušali stići do preokreta. Iako su bh. igrači promašili nekoliko slobodnih bacanja u završnici, uspjeli su sačuvati prednost. Nurkić je pogodio jedno od dva bacanja za +9 na minutu i pol do kraja, što se pokazalo dovoljnim za pobjedu. Grci su do kraja uspjeli samo ublažiti poraz za konačnih 80:77.

Najefikasniji u redovima pobjednika bili su Jusuf Nurkić (18 poena, 10 skokova) i John Roberson (18 poena), dok je sjajnu svestranu partiju pružio Edin Atić s 14 poena i 8 skokova. Kod Grčke su se istaknuli Kostas Sloukas s 15 i Tyler Dorsey s 14 poena. Ovom pobjedom Bosna i Hercegovina je došla na korak do plasmana u nokaut fazu, a odlučujuću utakmicu igra protiv Gruzije. Pobjeda u tom susretu sigurno vodi Zmajeve dalje.