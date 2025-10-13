Pucar: Ostali smo mirni kod minusa, uspjeli smo pobijediti, bit će bolje

Hrvatski stolnotenisači pobjedom su započeli nastup na Europskom ekipnom prvenstvu u stolnom tenisu, koje se od 12. do 19. listopada igra u Zadru. Nakon dramatičnog meča, odlučujući poen u pobjedi 3:2 protiv Moldavije našoj je reprezentaciji donio Zadranin Andrej Gaćina, dok je dvije pobjede Hrvatskoj donio naš najbolji igrač, Tomislav Pucar.

- Moldavija nije imala što za izgubiti protiv nas. Šteta za Kojićev meč. Mislim da on tu nije imao sreće. Ja sam pak izgubio od Ursua, imao sam neke krive odluke, ali iskreno izgubio sam od boljeg dečka. Imao sam dosta problema s njegovom servom, ali pobjedi se ne gleda u zube. Idemo dalje, čeka nas Austrija, a ovo zaboravljamo - rekao je Gaćina nakon odlučujućeg meča.

Pucar je odigrao dva meča na vrhunskoj razini.

- Težak meč koji smo takvog i očekivali. Znali smo da su nezgodan suparnik. Oni su postavljeni kao treći u skupini po nekakvoj kvaliteti, ali samo zato što ne igraju puno međunarodnih natjecanja, tako da to nije njihov objektivni rejting. Inače, nije dobro krenulo, bilo je 1-2 za Moldaviju, ali ostali smo mirni i uspjeli smo pobijediti, te se nadamo boljim igrama u idućim mečevima. Počev od Austrije u ponedjeljak. Teško mi je to usporediti s Moldavijom, ali to će biti opet vrlo izjednačen meč - rekao je Pucar.

Hrvatski izbornik Neven Karković nije skrivao zadovoljstvo ishodom teškog meča.

- Očekivali smo mi ovakav, težak i tijesan meč. Nadali smo se da neće, ali ipak je bilo. Puno obrata je bilo i ponavljam, nisu nas nešto iznenadili, osim možda Putuntica. Od je odigrao jako dobro, puno bolje od onog što znamo i što smo gledali u snimkama. On nam je radio probleme iako je izgubio oba svoja meča, a Pucar... To je ono što moram naglasiti. Pucar je odigrao sjajno. Prvi meč možda malo nesigurno, što je sasvim normalno jer se radilo o pritisku. Nije smio izgubiti, da tako velim. Bio je pod pritiskom. Ali je zato svoj drugi meč, protiv njihovog najboljeg igrača odigrao zaista briljantno. Mislim da je sve iznenadio. Sve u dvorani, suparnika, gledatelje ispred TV ekrana, pa i mene osobno. Tako suvereno, rutinirano je “pomeo” njihovog prvog igrača u prva dva seta, što nas je sve onda vratilo iz prethodnog šoka kada je naš treći igrač Kojić, izgubio od moldavskog trećeg, zaključio je Karković.

Djevojke su u prvom susretu slavile sa 3:0 protiv Engleskinja s 3:0. Lea Rakovac je pobijedila Tin-Tin Ho (3:1), Hana Arapović je zatim porazila Tianer Yu (3:0), da bi Ivana Malobabić slavila protiv Jasmin Wong (3:0).