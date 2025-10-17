PSG i Strasbourg remizirali, Brekalo ušao s klupe u porazu Ovieda

Dvoboj dvije prvoplasirane momčadi francuskog nogometnog prvenstva, branitelja naslova Paris SG-a i Strasbourga, u 8. kolu završio je remijem 3-3.

Parižani su poveli golom Barcole (6), ali gosti iz Alzasa su preokrenuli s dva pogotka Panichellija (26, 49) i jednim Moreire (41), no nisu uspjeli sačuvati pobjedu kojom bi zasjeli na vrh jer su Goncalo Ramos (58-11m) i Mayulu (79) postavili konačnih 3-3.

PSG je na vrhu ljestvice sa 17 bodova, jednim više od drugog Strasbourga. Slijede Marseille i Lyon sa po 15 bodova i utakmicom manje.

Španjolska: Real O. - Espanyol 0-2

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Josip Brekalo igrao je od 65. minute za Real Oviedo u domaćem 0-2 porazu od Espanyola u 9. kolu španjolskog prvenstva.

Strijelci za goste bili su Kike Garcia (7) i Pere Milla (82).

Espanyol je sada peti sa 15 bodova, dok je Oviedo 18. sa šest.

Vodi Real Madrid sa 21 bodom, dva manje ima druga Barcelona.

Njemačka: Union Berlin - Borussia M. 3-1

Nogometaši Uniona iz Berlina u prvoj su utakmici 7. kola njemačkog prvenstva na svom terenu svladali Borussiju iz Moenchengladbacha sa 3-1.

Doekhi (3, 26) je zabio prva dva gola za domaće, Tabaković (33) je smanjio na 2-1, da bi pred kraj dvoboja Khedira (81) pogodio za konačnih 3-1.

Marin Ljubičić je ostao na klupi Uniona, dok Josip Juranović nije konkurirao za nastup kod domaćih koji su s ova tri boda stigli na sedmo mjesto sa 10 bodova, dok je Borussia zadnja s tri boda.

Vodi Bayern s maksimalnih 18 bodova, druga Borussia Dortmund ima 14.