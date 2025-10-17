Naši Portali
RUKU POD RUKU

VIDEO Žena uhvatila muža s ljubavnicom, a onda je uslijedilo nešto nevjerojatno

Događaj je izazvao brojne komentare u Brazilu i postao viralna tema na internetu, dok je utakmica ostala u drugom planu.

Utakmica između Sport Recifea i Ceara u brazilskom nogometnom prvenstvu završila je bez pobjednika (1:1) i promjena na tablici. Domaćin je osvojio bod, ali i dalje ostaje u donjem dijelu poretka.

Ipak, događaji na tribinama privukli su više pažnje od same igre. Tijekom drugog poluvremena u blizini jedne tribine izbila je svađa između dvoje gledatelja. Prema pisanju lokalnih medija, žena je prišla muškarcu i počela ga verbalno napadati nakon što je primijetila da sjedi s drugom ženom. Pokazalo se da je riječ o njezinu suprugu i njegovoj navodnoj partnerici.

Incident se brzo proširio društvenim mrežama zahvaljujući snimkama navijača, a rasprava između supružnika završila je neočekivano: supruga je napustila stadion u društvu žene s kojom je muž bio. Događaj je izazvao brojne komentare u Brazilu i postao viralna tema na internetu, dok je utakmica ostala u drugom planu.

Evo kako se zove novorođena kćerkica Dominika Livakovića! Odabrali su joj unikatno ime

