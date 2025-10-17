VIDEO Žena uhvatila muža s ljubavnicom, a onda je uslijedilo nešto nevjerojatno

Utakmica između Sport Recifea i Ceara u brazilskom nogometnom prvenstvu završila je bez pobjednika (1:1) i promjena na tablici. Domaćin je osvojio bod, ali i dalje ostaje u donjem dijelu poretka.

Ipak, događaji na tribinama privukli su više pažnje od same igre. Tijekom drugog poluvremena u blizini jedne tribine izbila je svađa između dvoje gledatelja. Prema pisanju lokalnih medija, žena je prišla muškarcu i počela ga verbalno napadati nakon što je primijetila da sjedi s drugom ženom. Pokazalo se da je riječ o njezinu suprugu i njegovoj navodnoj partnerici.

Uma noite de futebol virou palco de uma novela digna de arquibancada no jogo entre Sport e Ceará, na Ilha do Retiro, no Recife.



Uma mulher flagrou o namorado com a amante durante a partida da Série A e protagonizou uma cena que deixou os torcedores de boca aberta: ela terminou… pic.twitter.com/hitZjBmWWc — LeoDias 🍿 (@euleodias) October 16, 2025

Incident se brzo proširio društvenim mrežama zahvaljujući snimkama navijača, a rasprava između supružnika završila je neočekivano: supruga je napustila stadion u društvu žene s kojom je muž bio. Događaj je izazvao brojne komentare u Brazilu i postao viralna tema na internetu, dok je utakmica ostala u drugom planu.