Prvi hrvatski reket: Đoković nije samo najbolji tenisač ikada, on je najveći sportaš u povijesti

Dona Vekić na korak je do najboljeg rekinga u karijeri jer bi od 17. srpnja mogla biti plasirana i bolje od 19. mjesta na WTA listi. Hrvatska tenisačica je za srpski portal Nova.rs ispričala koliko cijeni srpskog teniskog asa Novaka Đokovića te je izjavila da je najveći sportaš u povijesti.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Imam to negdje u glavi, ali mjesto na ljestvici mi nije prioritet ni cilj. Znam da će mjesto na listi pratiti rezultate i dobru igru. Ne postavljam sebi cilj što se tiče pozicije na listi. Vjerujem da imam igru ​​za ulazak u Top 10, ali to je trenutno daleko i pokušavam ne razmišljati o tome. Moj cilj je više igrati stvarno dobro na Grand Slamovima, nadam se da ću uspjeti doći do drugog tjedna Wimbledona, a zatim u New Yorku na Grand Slam. To su moji prioriteti - odgovorila je na pitanje ima li pritisak zbog najboljeg mjesta u karijeri.

VEZANI ČLANCI:

- Novaka često viđam na turnirima i iskreno mu se divim na svemu što je uspio napraviti i što radi i dalje. Za mene je on najveći tenisač, možda i najveći sportaš ikada, svaka čast njemu i cijelom njegovom timu - rekla je Osječanka.