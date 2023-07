Bivša supruga kaže da je slavni tenisač želi uništiti nakon razvoda: 'Sin i ja smo spavali na klupi'

Lilly Becker, nekadašnja supruga slavnog njemačkog tenisača Borisa Beckera, ispričala je detalje razvoda te je otkrila da ju slavi tenisač želi uništiti jer ga je napustila. 55-godišnji Boris Becker nakon izlaska iz zatvora nastavlja puniti naslovnice tabloida, a njegova bivša žena nema mira i pet godina nakon razvoda braka koji se dogodio 2018. godine nakon 10 godina zajedničkog života.

- Ostavila sam ga 2018. i on mi to nikad neće oprostiti. Ne ostavljaš Borisa Beckera. Od tada me želi unišititi - rekla je manekenka o burnom braku za njemačke medije.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Također je rekla kako su ona i sin Amadeus, kojeg je dobila s Borisom, prvu noć nakon što ga je ostavila, proveli na klupi u kafiću, ali i da joj je slavni tenisač bio nevjeran tijekom braka.

O šesterostrukom pobjedniku Grand Slama snima se i dokumentarac Boris Becker: Uspon i pad, a u njemu će Lily govoriti o dramatičnim detaljima tijekom braka.

VEZANI ČLANCI:

- Navikao je da može upravljati i manipulirati drugima. Ali neću mu dopustiti da mi stavi brnjicu, čak i ako opet krene na mene sa svojim odvjetnicima. Ostavila sam ga jer više nisam mogla podnijeti njegove laži i loš karakter. Nisam dobila odgovore na svoja pitanja. Jednostavno se više nije dobro ponašao prema meni - rekla je.