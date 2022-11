Prva reakcija Piksija, loše mu je pao poraz od Brazila: 'Ubili su nas! Bili smo katastrofalni!'

Uz sjajnu igru u drugom poluvremenu nogometaši Brazila svladali su Srbiju 2-0 (0-0) u utakmici prvog kola skupine G svjetskog prvenstva kojem je domaćin Katar.

Izborniku Srbije Draganu Stojkoviću Piksiju teško je pao poraz. Objasnio je što je ključno.

“Mislim da je ključno to što su nam sve ubili u drugom poluvremenu, bili smo katastrofalni. Za mene je to iznenađujuće, Brazil je predobra momčad i oni su to iskoristili. Gdje smo najjači, nismo bili dobri. Prvo poluvrijeme je bilo korektno, ali dogodile su se neke stvari. To su ozljede ključnih igrača, previše je to za našu momčad. Imamo tri rekonvalescenta Kostića, Mitrovića i Vlahovića, dogodilo se loše vrijeme, u takvom smo stanju došli i to je prava istina. Brazil je potpuno dominirao u drugom poluvremenu, rekao je Stojković.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS Soccer Football - FIFA World Cup Qatar 2022 - Group G - Brazil v Serbia - Lusail Stadium, Lusail, Qatar - November 24, 2022 Brazil's Raphinha in action with Serbia'a Strahinja Pavlovic REUTERS/Molly Darlington Photo: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Objasnio je u čemu je glavni problem.

“Nije stvar u taktici, žao mi je što smo podbacili u fizičkom smislu. Žao mi je što nemamo zdrave igrače, moramo iskoristiti ovih nekoliko dana da se odmorimo i odlučimo o sudbini u sljedeće dvije utakmice.

Govorio je o stanju Filipa Kostića.

„Nadam se da ću moći računati na njega. Što će biti, tko to zna, ali tu jedino ostaje žal što nismo baš kompletni, inače bismo mogli i te kako da odigramo dobro protiv Brazila."

Bila je ovo posljednja utakmica prvog kola natjecanja po skupinama. Ranije je u ovoj skupini G Švicarska bila bolja od Kameruna s 1-0 pa su na vrhu ljestvice Brazil i Švicarska s po tri boda, dok Srbija i Kamerun imaju nula.

U drugom kolu, u ponedjeljak 28. studenoga, igraju Kamerun - Srbija i Brazil - Švicarska.

