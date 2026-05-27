SUMNJIVE AKTIVNOSTI

FIFA pod istragom zbog prodaje ulaznica: Proces uključuje i karte za finale Mundijala

Milken Institute Global Conference 2026 in Beverly Hills
MIKE BLAKE/REUTERS
VL
Autor
Hina
27.05.2026.
u 20:55

U istrazi će imati istražnu podršku od Odjela za zaštitu potrošača i radnika grada New Yorka (DCWP), a od FIFA-e su sudskim putem zatražene interne informacije i dokumentacija

Glavni državni odvjetnici New Yorka i New Jerseyja pokrenuli su istragu o FIFA-inim praksama prodaje ulaznica za nadolazeće Svjetsko nogometno prvenstvo.

Uredi dviju glavnih odvjetnica, Letitije James iz New Yorka i Jennifer Davenport iz New Jerseyja, u priopćenju za javnost istaknuli su kako "posebno traže detalje" o prodaji ulaznica za osam utakmica na stadionu MetLife, uključujući i finale Svjetskog prvenstva.

Istraga će ispitati niz problema koji su se pojavili s FIFA-inim procesom prodaje ulaznica. Od načina određivanja cijena i kategorija, do pozicija na stadionima, umjetnog stvaranja "kategorije prvog reda"....

U istrazi će imati istražnu podršku od Odjela za zaštitu potrošača i radnika grada New Yorka (DCWP), a od FIFA-e su sudskim putem zatražene interne informacije i dokumentacija. Američki mediji navode kako se radi o najozbiljnijoj istrazi sustava prodaje ulaznica koji je frustrirao navijače diljem svijeta.

FIFA je tijekom jeseni i zime prodala milijune ulaznica za turnir u četiri kategorije. Cijene ulaznica bile su više od cijena za odgovarajuće utakmice na svakom prethodnom Svjetskom prvenstvu u svakoj kategoriji. Čak i usred negativnih reakcija, FIFA je potom povećala cijene od listopada do studenog, ponovno nakon ždrijeba za Svjetsko prvenstvo u prosincu i ponovno kada je u travnju otvorena "faza prodaje u zadnji čas".

Međutim, FIFA je mijenjala karte stadiona i sektore od jedne faze prodaje do druge. Dio navijača se žalio da se osjećaju "prevareno" i "zavedeno".

FIFA se branila poručivši kako "svi vizualni prikazi kategorija ulaznica na web stranici za prodaju ulaznica, kao što su karte i ilustracije stadiona, služe samo u informativne svrhe i ne moraju nužno odražavati stvarni raspored i granice određenog stadiona."

Što se tiče cijena, FIFA je dosljedno branila svoj pristup kao odraz sjevernoameričkih normi i „izvanredne“ potražnje te je napomenula da velik dio prihoda Svjetskog prvenstva reinvestira u razvoj nogometa diljem svijeta.
