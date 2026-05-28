Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 149
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#DRNIŠ
#Vatreni
#HANTAVIRUS
#VEDRAN PAVLEK
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVA DRAMA

Brazil na nogama zbog situacije s Neymarom: Ipak propušta Svjetsko prvenstvo?

Brasileiro Championship - Santos v Fluminense
Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
28.05.2026.
u 14:42

Neymar je ozljedu navodno zadobio igrajući za Santos što je uzrokovalo sukob između kluba i reprezentacije budući da ih nisu obavijestili da će igrač stići ozlijeđen na okupljanje

Dugo se u Brazilu pisalo o najvećoj zvijezdi reprezentacije Neymaru i njegovom potencijalnom pozivu u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. Brojni bivši igrači i mediji stavljali su pritisak pred izbornika Carla Ancelottija kako bi ga trebao pozvati iako ima brojnih problema s ozljedama i za nacionalnu vrstu nije igrao dvije i pol godine.

Ancelotti je na kraju 'popustio' i pozvao Neymara uz određene uvjete. Reprezentacija je jučer krenula s pripremama, a već prvi dan nastao je novi problem i to upravo zbog igrača Santosa. Neymar je zbog ozljede lista propustio jučerašnji prvi trening te je prevezen na preglede u obližnju kliniku. Pretrage su navodno trajale do jedan sat ujutro, a klinika je zatvorena oko 17 sati kako bi se mogli posvetiti slavnom nogometašu.

Neymar je ozljedu navodno zadobio igrajući za Santos što je uzrokovalo sukob između kluba i reprezentacije budući da ih nisu obavijestili da će igrač stići ozlijeđen na okupljanje, štoviše negirali su to. Sada se pretpostavlja da će propustiti pripremne utakmice protiv Paname i Egipta što znači da bi na Mundijal stigao nepripremljen, a to bi moglo biti katastrofalno budući da je poznato kako je sklon ozljedama.

Situaciju pomno orati napadač Chelseaja Joao Pedro koji je upravo zbog Neymara ispao s popisa. Sada mu se pruža prilika da se ponovno nađe na njemu s obzirom da Ancelotti konačni popis mora predati prvog lipnja. Sve ovisi o tome kakva će situacija biti s Neymarovim listom.
Ključne riječi
Santos ozljeda brazilska nogometna reprezentacija Neymar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!