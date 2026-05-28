Brazil na nogama zbog situacije s Neymarom: Ipak propušta Svjetsko prvenstvo?

Dugo se u Brazilu pisalo o najvećoj zvijezdi reprezentacije Neymaru i njegovom potencijalnom pozivu u reprezentaciju za Svjetsko prvenstvo. Brojni bivši igrači i mediji stavljali su pritisak pred izbornika Carla Ancelottija kako bi ga trebao pozvati iako ima brojnih problema s ozljedama i za nacionalnu vrstu nije igrao dvije i pol godine.
Ancelotti je na kraju 'popustio' i pozvao Neymara uz određene uvjete. Reprezentacija je jučer krenula s pripremama, a već prvi dan nastao je novi problem i to upravo zbog igrača Santosa. Neymar je zbog ozljede lista propustio jučerašnji prvi trening te je prevezen na preglede u obližnju kliniku. Pretrage su navodno trajale do jedan sat ujutro, a klinika je zatvorena oko 17 sati kako bi se mogli posvetiti slavnom nogometašu.
Neymar je ozljedu navodno zadobio igrajući za Santos što je uzrokovalo sukob između kluba i reprezentacije budući da ih nisu obavijestili da će igrač stići ozlijeđen na okupljanje, štoviše negirali su to. Sada se pretpostavlja da će propustiti pripremne utakmice protiv Paname i Egipta što znači da bi na Mundijal stigao nepripremljen, a to bi moglo biti katastrofalno budući da je poznato kako je sklon ozljedama.
Situaciju pomno orati napadač Chelseaja Joao Pedro koji je upravo zbog Neymara ispao s popisa. Sada mu se pruža prilika da se ponovno nađe na njemu s obzirom da Ancelotti konačni popis mora predati prvog lipnja. Sve ovisi o tome kakva će situacija biti s Neymarovim listom.